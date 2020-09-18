Covid-19：世卫组织担忧病毒横行欧洲

世卫组织OMS表示，Covid-19病毒在欧洲的传染水平惊人。西班牙新确诊病例超过11 000，法国接近10 000。世卫组织就此拉响警报。

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据本台RFI法广2020年9月18日周五报道，世卫组织欧洲分支负责人周四指出，九月份的数据应该引起警惕。新确诊人数已超过三月份和四月份。

Coronavirus疫情依然严重的国家有西班牙，具体的说是马德里地区。数周以来，西班牙感染病毒人数不断增加，新感染者数量在一周内达到了10万人的破纪录水平。造成自疫情爆发以来的总感染病例数量超过60万。

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世卫不支持缩短隔离期

世卫组织对欧洲多国缩短或计划缩短隔离期感到担忧。世卫组织欧洲分支负责紧急状况的工作人员表示，世卫隔离14天的建议是建立在对病毒的了解所做出的，只有在科学认识发生变化的基础上也会予以重新考虑，而如今的情况并非如此。

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在法国，隔离期已缩短为7天，英国和爱尔兰是6天，葡萄牙和克罗地亚也在准备缩短隔离期。

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