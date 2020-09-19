法国经济部长新冠阳性 总统总理均不是密切接触者

9月18日星期五晚间，法国经济部长勒梅尔宣布自己新冠病毒测试结果呈阳性。虽然没有出现症状，但他还是决定自我隔离7天。

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今年3月，时任文化部长利叶斯特，时任生态转型国务秘书普瓦尔松和生态转型与住房事务代理部长瓦尔纲纷纷确诊，本次勒梅尔宣布测试结果阳性，是新冠疫情爆发以来，法国第四位政府高层确诊。另外，暑假结束，政治生活重启，刚刚过去的一周，国民议会又一次爆发了集体感染，包括议员，工作人员等在内的8人确诊。

18日晚间，勒梅尔表示：“今晚阳性测试结果出炉后，我立刻按照政府防疫规定，开启了居家隔离。目前我没有任何症状，但将在家中隔离7天，隔离期间继续工作”。

随后，爱丽舍宫表示，由于口罩和其他防疫措施得到了严格的遵守，因此总统马克龙，总理卡斯泰，以及周五参加部长委员会的成员都不属于经济部长勒梅尔的“密切接触者”。但诺曼底大区区长莫兰在推特上表示，自己曾在星期三和勒梅尔共进午餐，因此属于“密切接触者”，并已经开启为期7天的自我隔离。总理卡斯泰9月初已经自我隔离过一次，那一次是因为他与确诊感染的环法自行车赛主任进行过接触。