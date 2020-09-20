疫情中环法自行车赛落幕 21岁斯洛文尼亚小将夺冠

2020年环法自行车赛于巴黎时间9月20日晚正式落下帷幕。21岁的斯洛文尼亚选手波加卡尔(Tadej Pogacar)首次参加大赛并成功夺冠。他还成为了赛事百余年来最年轻的冠军。

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周日进行的是2020年环法自行车赛最后一个赛段的比赛，以大巴黎地区西部的伊夫林省城镇芒特拉若利作为起点，巴黎市中心的香榭丽舍大街作为终点，全程约为122公里。本应在周一庆祝22岁生日的波加卡尔当天顺利夺冠，也在他生日到来之际成为了环法大赛第一个斯罗维尼亚籍冠军。

波加卡尔的总成绩为87小时20分5秒。他由此也成为了自1904年以来最年轻的环法自行车赛冠军。环法自行车赛史上最年轻的冠军仍是法国人科内(Henri Cornet)，他1904年夺冠时只有19岁。

现年30岁，总成绩排名第二的罗格里奇(Primoz Roglic)同样也来自斯洛文尼亚，他最终落后波加卡尔59秒。此外，爱尔兰选手贝奈特(Sam Bennett)则赢得了当天最后一个赛段的比赛。

全部赛事结束后，颁奖仪式当晚在香榭丽舍大街举行。波加卡尔作为赛事的总冠军身披斯洛文尼亚国旗走上领奖台，罗格里奇则抱着他的孩子出现在第二名的位置上。同样接受领奖的还有大赛第三名，澳大利亚骑手波特（Richie Porte）。巴黎市长伊达尔戈为他们颁奖。而所有获奖选手和颁奖嘉宾都应防疫要求佩戴口罩。

由于近期新冠疫情在法国反弹，巴黎严格限制观赛人数。巴黎市警察局在比赛前夕发布公报，将市中心的观赛人数限制在5000人以内，同时呼吁民众尽可能在家中收看电视直播。比赛进行期间大批警察在巴黎市中心巡逻，香榭丽舍大街附近部分道路被警方隔离开来，避免人群聚集。

今年的环法自行车赛是这项赛事的第107届比赛，原定6月举行，但受疫情影响推迟至8月29日开始。比赛总赛程3470公里。