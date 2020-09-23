法国：父亲陪产假翻倍 法定28天

法国总统马克龙今天9.23在推特上宣布，父亲陪产假要延长了，从两周延长到一个月：这是你们许多人要求的！

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马克龙在推特上贴出一张他抱着一名孩童的背影照片，上面写道，用这28天陪伴我们孩子的人生最初时刻。马克龙今天9月23日下午视察巴黎南郊一个母婴保护中心时正式宣布了这项福利。

法国通过新法案，将父亲陪产假时间增加一倍，从14天增至28天。双胞胎，三胞胎...将像今天一样有权再延长7天。这项法律将在2021年7月1日正式生效。

法国在2002年创建父亲陪产假11天，加上之前在孩子出生时可以享有的3天“产假”，一共14天。当时这个福利领先于法国大多数的邻国。但从那以后，许多欧洲国家都采用了更为慷慨的政策。

法国总统府周二晚间宣布：“这项改革将使法国在父亲陪产假方面，从欧洲的中等地位，跻身到包括西班牙，瑞典，挪威和葡萄牙在内的领先团队”。

爱丽舍宫认为，“时间是建立亲子联系的重要因素。目前，这14天父亲陪产假的时间还是太短了”，并指出“这项延长父亲陪产假的措施受到法国80％的人口支持”。

延长的陪产假，将由社会保障机构出资，费用增加一倍，估计全年将耗资超过5亿欧元。孩子降生时的3天父亲“产假”，将继续由雇主支付，其他25天，将由社会保障机构给予补偿。

政府将对不遵守该规定的公司处以最高7500欧元的罚款。目前法国母亲的产假最长可达16个星期。