《查理周刊》旧址两人遭砍 警方拘捕多人

9月25日，位于法国巴黎第11区的《查理周刊》原办公大楼前当天发生一起持砍刀袭击事件，两人被砍成重伤。内政部长25日在国营电视2台表示，这“显然是一起伊斯兰恐怖主义行为”。

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法国总理卡斯泰(Jean Castex)和内政部长达曼宁(Gerald Darmanin)亲临出事现场。欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel) 和意大利总理孔特（Giuseppe Conte）推文对法国人民表示支持。警方拘捕了18岁出生在巴基斯坦的主犯。另一名33岁的阿尔及利亚人被拘押，警方在调查他是否是共犯。最新消息，警方会再拘捕5名嫌犯。

9月25日上午11点45分，一名男子持砍刀在《查理周刊》原办公室大楼前袭击了两名媒体工作人员，这一男一女正在楼外吸烟。法国电视2台下属节目制作公司Premières Lignes主要负责人莫雷拉(Paul Moreira)告诉法新社记者，这两名工作人员的伤势很严重。

反恐检察官里查尔(Jean-François Ricard)对媒体表示，主嫌犯在巴士底狱广场附近抓住了不知具体住址的巴基斯坦年轻人。警方正在搜查嫌犯在巴黎远郊塞尔吉-蓬图瓦兹（Cergy-Pontoise）一个落脚地，目前没有嫌犯作案动机更多的消息。

法新社记者还表示，这名嫌犯有过前科，今年六月被抓的原因也是持刀蓄意行凶。另一名33岁的阿尔及利亚人被拘，警方正在调查他是否协助作案。为取证，警方封锁了砍人现场。

9月2日，巴黎一家法院对13名男性和1名女性进行审判，他们被指控在袭击发生前为袭击者提供了物资和后勤支援。庭审前一天，《查理周刊》主管Laurent Sourisseau在最新的一期周刊写道："我们绝不会认输，我们绝不会放弃"。《查理周刊》重新发表了具争议性的穆斯林先知穆罕默德的漫画。

法国官方根据疫情数据指标建立新的疫情警报系统，把相关地区在疫情地图上区分为“警报区”、“强警报区”和“最强警报区”。艾克斯和马赛被归为“最强警报区”；巴黎大区为“强警报区”。而巴黎大区的医院接收能力比马赛强。