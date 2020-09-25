查理讽刺周刊旧址法国2台刊物2人遭砍 总统也遭威胁

法国总理与内政部长2020年9月25日在查理周刊原址附近暴力恐怖袭击案现场。

两名法国电视二台下属节目制作工作人员，今天午后时分遭到不明暴力分子砍刀追砍受伤。事件震惊全法国。袭击事件地点，正是2015年一月遭到恐怖分子血洗的法国查理讽刺周刊旧址附近。两名二台工作人员在街面吸烟，突然遭到袭击。听到尖叫声，另一名工作人员急步在窗台看见其中一名同事遭到追杀，另一名同事倒在血泊中。查理周刊谴责恐怖袭击，并向受威胁的原地邻居以及同仁受伤人员给予支持。袭击事件被分析与当前查理周刊遭恐怖袭击案件审理有关联。

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据法新社消息，法国电视二台杂志《现金调查》（Cash Investigation）的两名工作人员，今天受到暴力袭击。不明身份者持砍刀袭击了这两名电视二台的工作人员。这两名受害者受伤。消息没有提及伤势程度。

据电视二台刊物工作人员目击者，当时一名同事倒在血泊中，另一名同事被持砍刀的暴力分子追砍。

据信电视二台的一档节目制作是在查理周刊的原地址附近工作。两名工作人员案发时午餐后短暂休息时分在街面抽烟时受到袭击。

此案发生的背景或与目前正在进行的查理周刊2015年1月遭到恐怖主义暴徒持枪血洗恐怖案件司法审讯有关。而查理周刊9月2日重新印制刊登出版了引发争议的穆斯林先知的讽刺画作。该出版遭到新的恐怖威胁。

法国100多家媒体新闻单位日前发表声明，指出查理周刊，并谴责新闻事业遭到前所未有的威胁。恐怖威胁不仅仅针对查理周刊，并也扩大到新闻整体和新闻自由。据查理周刊社长指出，恐怖威胁甚至指向法国共和国总统。

据本台最新消息说，两名暴力凶案的嫌疑人被警方拘捕。一名在案发现场不远遭拘，另一名则在附近的巴士底广场的地铁站被逮捕。法国司法立即成立了专案小组。巴黎检察方面立案调查，基本定性恐怖主义袭击。但嫌犯身份，作案动机以及作案关联仍然没有细节公布。

法国内政部成立紧急应急机构。

查理周刊发表声明，对受伤者慰问和支持，同时对旧址街坊邻居以及新闻界同仁受到恐怖威胁给予支持。