法升级防控措施 马赛等市周日晚关闭餐馆和酒吧

截止9月25日，法国感染新冠病毒的总人数超过50万。单日新增确诊病例虽然没有24日多，但仍达到1万5797例。卫生部长维兰宣布，从27日晚，艾克斯-马赛所有餐馆和酒吧将全部关闭。

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卫生部长维兰23日宣布上述防疫措施之后，好几百名餐饮业和酒吧老板聚集在马赛商业法庭前抗议政府独断专行。一名餐馆老板接受法国全天候电视台记者现场采访时表示，他会抗拒政府的决定，餐馆会照常营业。

法国劳工部长博尔纳（Elisabeth Borne）25日接受CNews时表示，马赛疫情警戒线比其他城市高出5倍。政府作出的决定是万不得已的，但为了防止再次出现全面禁足的被动局面，政府职能迎难而上。

法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区主席(Renaud Muselier)和10几名地方议员曾经呼吁政府推迟10天关闭餐饮业。政府仅仅把周六晚关闭餐馆和酒吧的决定推迟了24个小时，并没有采纳当地负责人的提议。

大区主席Renaud Muselier表示，他将向地方法庭提出申诉，并要求政府在一个星期后做一次评估。

负责中小企业事务的部长阿兰·格里赛（Alain Griset）也参加了25日在马赛举行的防控会议。但他对媒体表示，遭受损失的不仅仅是餐馆和酒吧。所有的供货商都会受到影响。

经济部长虽然宣布停业中，疫情半失业（chômage-partiel）补助金保持在100%，但他们表示，即便如此，他们也很难支撑下去。