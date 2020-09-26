巴黎最新恐怖袭击案 案情进展

法国巴黎第11区昨天发生的恐怖袭击案，震惊各界，法国政界以及社会各界一致谴责恐怖袭击。此一恐怖袭击，再次将恐怖威胁拉入民众警戒的前台。此前尽管法国司法目前正在冗长庭审2015年1月恐怖袭击查理周刊血案，恐怖威胁倍增，但法国反恐警方并没有施加对查理周刊受恐怖袭击，具有重要象征意义的原址加强保卫。

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据本台消息，法国司法已经展开对昨天恐怖袭击案的调查与处置。至少7人从昨天开始被拘捕并拘留。法律允许对涉案嫌疑犯有最多80多小时的拘留预审。随后将会根据案情而做出新的司法决定。受到拘捕的7人，一人被认定是案犯主使与袭击者，另一人被怀疑参与袭击，是重要的案犯。另外5人被怀疑协助或参与密谋恐怖袭击，并提供住宿与物资帮助。

参与袭击的两名嫌犯，一名在袭击案发地点不远处的巴士底地铁站旁落网，当时他被警方搜查时发现与报警证人所描述特征相符，而且脸上沾有血迹。案犯被捕后承认发动恐怖袭击。另一名嫌犯在案发地点不远处被逮捕。

随后扩大的搜查，聚焦与案犯相连的网络。所拘7名嫌犯，分别居住在巴黎北部郊区不同地点。

根据现场证词，两名在查理周刊原址旁工作的法国一家电视台节目制作的工作人员，午饭后临街吸烟时遇到突然冒出的两名陌生人暴力袭击。两名案犯持砍刀袭击两名记者工作人员。据证词说，两名受袭者狂呼奔逃，虽然受伤，但躲过袭击者的继续刀砍。受害者的呼叫震惊了附近的人员，他们尽管担心再次面临2015年1月恐怖袭击多人持枪或持有其他武器的恶性袭击，但仍然多人立即报警施救。

两名受到砍刀袭击的记者，头部与脸部受到伤害。但据官方称，两名受伤者生命没有危险，脸部也得到抢救没有严重后果。

证词指两名袭击者突然出现，拔刀就砍，不排除他们盯梢多时，瞄准这一具有象征意义的地点再次袭击。法国司法，警方反恐，立即将案件定为恐怖袭击，并指控嫌犯属于伊斯兰恐怖主义犯案行径。据反恐专家指，案发为星期五，时间上有周期嫌疑。查理周刊2015年1月受袭时，也是星期五。查理周刊稍早被搬迁至至今保密的新地点继续编辑出版。而原址包括附近单位，则由法国电视机构安置办公。查理周刊受袭击时，附近的媒体机构至此多次公开提供证词，并公开表达立场支持查理周刊。这些媒体单位，包括附近的居家居民以及饭店酒肆，都表达支持查理周刊，谴责恐怖袭击。证词指他们也受到威胁。

法国目前正在进行查理周刊恐怖袭击案的司法审理。这一街区更受到恐怖袭击新的威胁。

不过法国司法调查目前初步认定，昨天的恐怖袭击可能更多属于孤狼恐怖袭击，而可能没有组织机构施行恐怖袭击。而因伊斯兰激进立场的孤狼袭击，有可能使用砍刀，汽车或者其他凶器进行孤立袭击。

就被逮捕的袭击案主嫌，是一名刚及18岁的巴基斯坦移民。此人3年前以孤儿身份进入法国。没有任何警方记载案底。该嫌犯进入法国后，由法国民事人道机构全额负责抚养。

另一名嫌犯据报有轻罪记载，但没有伊斯兰激进化的任何迹象与记录。法国司法调查，思考防止轻罪犯罪滑向伊斯兰激进化恐怖犯罪的可能。

警方调查继续锁定案犯周围人际网络，以确定案发是否有恐怖组织隐性资助与组织犯案。

根据官方决定，法国所有被认为敏感与重要设施，包括反恐象征以及犹太人各种机构设施，都将被加强安全保卫。