国际助残组织Covid疫情下第26届活动

在Covid-19疫情威胁下，国际助残组织（Handicap International）一如既往把9月份定为其2020年第26届活动月。但面对病毒的威胁，国际助残组织在本年度将其传统的邀请公众堆“鞋子金字塔”« pyramides de chaussures »，转为邀请公众构筑数字化的“团结金字塔”活动 « pyramides solidaires » 。

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在距离旨在通过禁止轰炸平民国际文件的都柏林大会还有六个月之际，国际助残组织呼吁民众积极地参与其中，在请愿书上签名，为残疾人募捐（hi.fr/pyramide）。9月26日星期六和9月27日星期日，国际助残组织还将在法国巴黎（Paris）和里昂（Lyon）分别组办活动，模拟城市遭摧毁的惨状。

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本台RFI法广法文网2020年9月26日周六报道说，国际助残组织今年以城市墙上的壁画，作为代替邀请民众堆鞋子金字塔的表现形式之一。但所要传递的信息不变。巴黎墙上的一幅残疾儿童壁画，对一些行人而言，这是壁画，艺术品，但对另一些人，则是反应了现实生活的写照。一名照顾叙利亚内战伤残儿童的黎巴嫩医疗按摩师Rana在采访中介绍说，她曾照顾过一名当年才九岁的小女孩，背部被碎片击中，伤及骨髓，造成重度瘫痪。她长期无法行走。医疗按摩师Rana表示，这名小女孩本应去学校，而不是呆在医院。

国际助残组织的工作人员指出，冲突城市化的情况越来越常见；在市区里使用爆炸装置，90%的受害人是平民，不能只是说遭到间接伤害，这与国际法背道而驰。国际助残组织正在积极推动国际社会就在人口密集区里使用爆炸武器达成一项共识。全球有上百个国家已加入了这一讨论。

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