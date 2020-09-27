《查理周刊》主犯是否蓄意行凶 ？

法国讽刺漫画杂志《查理周刊》位于巴黎的原办公室大楼前9月25日发生持刀袭击事件，造成2人受伤，警方对主要嫌犯哈桑 A的拘押时间又延长了48个小时。接近过他和“共租户”等9人还在审前羁押阶段。警方在监测网上流传的一盘持续了两分钟的视频。作案者在视频中明确表示，他原以为砍的是《查理周刊》办公大楼里的媒体工作人员。

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据法新社报道，哈桑 A承认自己作案前一天曾前往旧址“探路”，并承认他作案是对该周刊重登穆罕默德题材漫画大为不满。他在录像中自称定要报仇。

警方正在核实网上散播的一段持续了2分钟的录像。录像中，哈桑 A又哭又唱。他自称自己名为扎西尔-哈桑-迈赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯兰教学者-伊利亚斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力组织苏菲派（al-Sufiyyah），一个伊斯兰神秘主义派别的总称。

法新社还报道说，出生在旁遮普（Punjab）省的一个农业小镇Mandi Bahauddin。入境法国后接受救济。警方表示，他没有任何伊斯兰极端化的迹象。和他同住一起的一位邻居告诉法新社记者，他是一个非常懂礼貌的孩子。但2020年6月，他曾因持凶器而被暂时拘留过。

从警方得知的消息显示，他法文很差，接受调查时给他配了一个巴基斯坦国语-乌尔都语的翻译。

警方在他逗留过的巴黎郊区塞尔吉--蓬图瓦兹（Cergy-Pontoise）和庞坦（ Pantin）搜查出手机和电脑等私人物件，还在进一步调查。

法国内政部长达尔马宁27日在电视2台表示，法国和领导人也许都把伊斯兰恐怖主义现实抛在了身后。他和巴黎警察局长表示，将特别加强敏感区域的保安工作。