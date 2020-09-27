法国参议院今天选举换新半数席位

市政选举3个月之后，9月27日星期天，大约8万7千名地区代表们进行每3年一次的投票，为参议院的半数，即172个席位换新投票。

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本次换新的这172个席位属于第二序列区域，涵盖58个省和海外法国人代表，但今年由于新冠疫情，法国驻外机构选举代表将延迟产生，这导致相应参议院席位的选举事宜顺延。选举时，按照人口多寡，分成比例代表制选举，和投票多数方式选举这两种。本次将通过比例代表制选出人口最多的29个省的113个席位，通过投票多数制选出人员最稀少的30个省以及4个海外地方行政区划的59个席位。这两种间接普选都严格遵守性别平等规则，当选之后，参议员任期为6年。

参议员一词来源于拉丁语的“古老”或者“老年人”，主要有3类职能：首先是与国民议会协作，给国家预算和法案投票，独立行使提出法案权；第二是控制政府行为，确保法律的良好执行，拥有宪法改革计划的封锁权；第三是行使成立议院调查委员会或者信息任务团的权力，出台具体信息报告。

参议院换新从政治角度可以被视为市政选举的延伸，是市政选举结果趋势的延展。作为法国地方行政区划机构与地区人口的代表，法国参议院自从2014年以来重回右派的大多数掌控，事实上，左派仅仅在2011年到2014年之间进行过短暂的掌控，之前从第五共和国伊始起，就一直由右派和中间派坐稳。本次半数换届选举，虽然绿党席位可能会增加到能够组团的10人，但大局预计不会产生太多变数：右派和中间派继续占多数，左派继续排第二，执政党共和国前进党和极右派保持低调。