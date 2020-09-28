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查理周刊遭袭

法国反恐检察官将通报案情调查进展

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Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" les enquêteurs sur le lieu de l'attaque le 25 septembre 2020
Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" les enquêteurs sur le lieu de l'attaque le 25 septembre 2020 © AFP
作者： 法广
6 分钟

法国《查理周刊》旧址外周五发生持刀砍人事件，两名媒体从业人员遭砍伤。案情调查有进展。法国反恐检察官里查尔(Jean-François Ricard)9月29日14点将举行记者会，向媒体通报案情调查进展。法新社表示，作案嫌犯隐瞒了自己的真实身份和年龄。

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综合法新社、《世界报》28日刊出的消息，警方在查询作案人的手机后，查找嫌犯的真实姓名。他真名为扎西尔-哈桑-迈赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)，真实年龄为25岁，和此前报道的18岁完全不同。详细情况我们还需等到周二的记者会。

而法国法国对内安全总局 (DGSI)、法国全国反恐小组(PNAT)都为查找到这个名字，当然也就是不会对他有所防范。

法新社记者表示，他承认自己来自巴斯斯坦东部旁遮普省附近的一个农业村镇。仍据法新社28日报道，旁遮普一名名为艾尔沙德-马哈穆德(Arshad Mahmoud)的人非说是作案者的父亲。

法新社：主犯“父亲”对儿子的行凶表示自豪

他“父亲”对法新社记者表示，他为儿子做的一切感到自豪，他儿子保卫了先知的荣誉。

上个周末，一段持续了两分钟的视频在网上频传。在视频上，准备作案的这名嫌犯又哭又唱。自称名为扎西尔-哈桑-迈赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯兰教学者-伊利亚斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力组织苏菲派（al-Sufiyyah），苏菲派一个伊斯兰神秘主义派别的总称。

从警方得知的消息显示，他法文很差，接受调查时给他配了一个巴基斯坦国语-乌尔都语的翻译。

警方在他逗留过的巴黎郊区塞尔吉--蓬图瓦兹（Cergy-Pontoise）和庞坦（ Pantin）搜查出手机和电脑等私人物件，还在进一步调查。

法国总统马克龙28日在部长会议上说：“我们国家仍然存在恐怖主义威胁”，并准备“重新评估防范措施”。

 

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