法国反恐检察官将通报案情调查进展

法国《查理周刊》旧址外周五发生持刀砍人事件，两名媒体从业人员遭砍伤。案情调查有进展。法国反恐检察官里查尔(Jean-François Ricard)9月29日14点将举行记者会，向媒体通报案情调查进展。法新社表示，作案嫌犯隐瞒了自己的真实身份和年龄。

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综合法新社、《世界报》28日刊出的消息，警方在查询作案人的手机后，查找嫌犯的真实姓名。他真名为扎西尔-哈桑-迈赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)，真实年龄为25岁，和此前报道的18岁完全不同。详细情况我们还需等到周二的记者会。

而法国法国对内安全总局 (DGSI)、法国全国反恐小组(PNAT)都为查找到这个名字，当然也就是不会对他有所防范。

法新社记者表示，他承认自己来自巴斯斯坦东部旁遮普省附近的一个农业村镇。仍据法新社28日报道，旁遮普一名名为艾尔沙德-马哈穆德(Arshad Mahmoud)的人非说是作案者的父亲。

法新社：主犯“父亲”对儿子的行凶表示自豪

他“父亲”对法新社记者表示，他为儿子做的一切感到自豪，他儿子保卫了先知的荣誉。

上个周末，一段持续了两分钟的视频在网上频传。在视频上，准备作案的这名嫌犯又哭又唱。自称名为扎西尔-哈桑-迈赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯兰教学者-伊利亚斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力组织苏菲派（al-Sufiyyah），苏菲派一个伊斯兰神秘主义派别的总称。

从警方得知的消息显示，他法文很差，接受调查时给他配了一个巴基斯坦国语-乌尔都语的翻译。

警方在他逗留过的巴黎郊区塞尔吉--蓬图瓦兹（Cergy-Pontoise）和庞坦（ Pantin）搜查出手机和电脑等私人物件，还在进一步调查。

法国总统马克龙28日在部长会议上说：“我们国家仍然存在恐怖主义威胁”，并准备“重新评估防范措施”。