经历经济黑洞 走出疫情危机：法国政府出台2021年预算草案

法国经济部9月28日宣布2021年预算草案，经济部长和公共账务部长在部长委员会就此发言，之后这一草案将在国民议会和参议院之间得到具体完善，政府预计在今年圣诞节前夕正式敲定。

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经历了2020年的经济黑洞，国内生产总值萎缩10%之后，法国政府预计2021年国内生产总值将增长8%，而疫情给这一预测增加了不确定性：两名诺贝尔经济学奖得主公开建议法国在12月重新全国封锁大半个月，疫情多个指标性数字飙红，所有经济增长的预期似乎都建立在流沙之上。面对这一局面，政府敲定明年赤字约是国内生产总值的6.7%，债务则将是国内生产总值的116.2%。事实上，法国今年的债务占国内生产总值比例将达到117.5%，而今年的赤字会是国内生产总值的10.2%。在正常时期，出现这种数字，政府必将被指控不负责任，欧盟也必将干预，但特殊时期，布鲁塞尔早已从今年3月起默认首要任务是保持稳定，支持振兴。

2021年预算草案还包括几个重要数字：国内生产总值将从今年的22.23亿欧元达到24.08亿欧元，仍无法恢复到疫情之前的水平；此外，明年法国的公共支出占国内生产总值比例将从今年的62.5%下降到58.3%，发放中长期借贷则将达到创新高的2600亿欧元，但借贷条件对法国有利，利息将减少到371亿欧元。

按照经济振兴计划，2021年年底之前法国将拿出420亿欧元（今年年底之前能拿出100亿欧元），来支持工业回流与岗位的保留和创造，以及打造绿色经济，增强法国经济竞争力。经济部长勒梅尔表示这些支出将不依靠增加税收，而是靠特殊时期的暂时经费以及欧洲团结经费，这将惠及法国未来25年的就业情况，但同时也强调，“还债要靠经济增长，现在负债是为了投资未来，法国必须进行结构性改革，寻找还贷的方法”。他指出，虽然“法国人要学会与病毒共存，但经济活动不能停，要继续，哪怕是病毒仍然处于大流行的状态”。另外他还在9月初强调，如果想实现振兴计划，法国人就得重新开始消费，“虽然人们出于对疫情的担忧而增加储蓄，但真正保护经济的方式，就是为法国经济的重启做贡献，那就是去消费”。