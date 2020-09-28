马克龙到访立陶宛 将会晤一位白俄罗斯反对派人士

法国总统马克龙9月29日将和白俄罗斯反对派总统候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaïa）举行会晤。法国总统马克龙到访立陶宛第一天特别强调了建立欧洲和平与俄罗斯进行对话的重要性。法国总统马克龙在与立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）举行联合记者招待会上说：“我们的观点是，如我们想建立欧洲大陆的持久和平，我们需要与俄罗斯合作”。

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季哈诺夫斯卡娅为白俄罗斯著名反对派人士、视频网站Youtube博主谢尔盖·季哈诺夫斯基的妻子。季哈诺夫斯基5月29日以袭警罪名被捕，竞选总统之路随之中断，季哈诺夫斯卡娅在他被捕后宣布代夫参选。

在新一届大选中被白俄罗斯总统卢卡申科击败后，反对派总统候选人维特兰娜·季哈诺夫斯卡娅逃至立陶宛。逃至立陶宛后，她在法新社发布的一个Youtube视频里说，“我做出了这一非常艰难的决定，没有人以任何方式对我施压了影响，包括我们竞选团队、我丈夫谢尔盖。我知道，很多人会理解我，也会有很多人谴责我，并从现在起憎恨我。上帝呀......如果有人面临我这样的选择，会怎样做？”

总统马克龙28日抵达立陶宛，随后的将抵达爱沙尼亚。这是自法国前总统希拉克出访波罗的海国家之后，有一位法国总统到此访问。2001年，法国总统希拉克曾先后访问立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三个波罗的海国家。

周日，法国总统马克龙在接受《星期天日报》采访时表示，他相信白俄罗斯领导人卢卡申科是在有争议的条件下当选的。而在这种情况下，他最终不得不接受民主的逻辑并放弃政权。