法国今天开始拍卖5G频谱 4大电信商角逐

作为欧洲剩下尚未分配5G频谱的国家之一，法国在9月29日星期二早上，由国家电子通讯与邮政管理办公室宣布，正式开始竞拍5G频谱，10兆赫兹的11个区块，每个起价定于7千万欧元。在健康，环境，性价比等担忧下，格勒诺布尔，波尔多，南特等多个法国大城市市政府都拒绝5G网络，诚然地区政府并无权力制止5G铺设，但势必将对相应工作的开展速度产生反作用力。

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本次参与竞价的法国4大通讯商Bouygues Telecom，Free，Orange和SRF每一家都以大约3.5亿欧元的价格收到了至少拥有一个50兆赫兹区块的保险，因此并不存在任何一家被真正排除出市场的风险。因此本次竞拍，关键在于哪一家能拿下最多的区块，来保障其用户可以享受最佳服务速度。根据竞拍规则，任何竞拍公司都不能拿到多于5个区块，而每一天都将进行多轮竞拍，各家公司都将在不断升高的价格和自己想拥有的区块数量之间作出选择。

11个区块敲定买家之后，4家公司将进行从3.4吉赫兹到3.8吉赫兹的定位竞价，不同区间将带给运营商不同的服务优势。各个运营商都表示，争取在年底之前推出5G首批服务。本次敲定资源分配估计要超过一个星期。

事实上，早前Bouygues和SFR两家运营商都要求暂缓竞价，甚至认为不应竞价处理。但管理办公室仍然采纳了观察员团体的意见，认为“只有竞价，才能给这一公共财产一个真正的价格，不被指控为廉价出售”。

法国本次5G频段竞价的最终结果尚不可知，但放眼欧洲，意大利和德国已经走出这一步，价格达到65亿欧元的高度。虽然德国的5G潜在市场比意大利要丰厚，但总部位于法国的玛泽审计与咨询公司合伙人朱利安-胡为指出，虽然短期来说竞价结果较高对于国家来说是有利的，但交易价格越高，最终网络铺设的速度就会越慢，因为运营商口袋里已经没有那么多的余钱。因为法国境内目前尚无参考，所以暂时以英国为例，每家运营商在铺设5G网络时平均花费460亿欧元。

专注电信产业的咨询公司IDATE的主席雅克-木林也表示，现在政府也清楚地意识到，5G市场已经没有以前看上去那么利润丰厚，运营商也不可能赚个盆满钵满，而它们还需要在建设5G网络的同时，继续完善4G网络和光纤，因此电子通讯与邮政管理办公室对本次5G频谱区块竞价最终价格十分警惕。毕竟，“法国消费者已经出不起额外多少钱来购买5G服务了”。法国电讯联盟主席尼古拉-杰兰也表示，运营商拿到频段之后，下一个大的任务就是要展现5G到底有多大的本事，来说服未来12个月内有意使用5G的潜在的350万名法国消费者，以及对5G铺设来说更为重要的目标群体：工业经济体。