重振经济：法国政府瞄准储户的3万2千亿欧元定存

根据经济振兴计划和2021年预算草案，法国政府希望出台更多激励措施，除了消费之外，调动这笔钱，投资法国企业重启和转型。

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放眼欧盟，法国和邻居德国一样，都是偏爱稳定的低风险储蓄大户；根据法兰西银行的数据分析，法国人储蓄比例占国内生产总值在2018年是13.8%，仅次于德国的18.5%，两国均高于欧元区的平均水平12.3%。法国人的活期账户，定存账户和人寿保险当中的欧元基金等各种类别的低风险储蓄加在一起，在2019年第一季度逼近3.29万亿欧元，5年间激增19%。

法国人最钟情的A本定存和可持续发展与团结定存的利息早已降到0.5%，但为了规避风险，保证稳赚不赔，法国人在疫情期间创造了储蓄新记录：根据法兰西银行的年度数据，从2017年1月到2020年2月之间，储户们一般每个月存入59亿欧元，但是从2020年3月起，一直到7月，这个数字突然激增，每个月都存入不少于150亿欧元，4月份达到最高峰，存入251亿欧元。

在经济急需重启的法国，政府把目光聚焦到了储户们的定期存款上。根据经济振兴计划和2021年预算草案，法国政府希望出台更多激励措施，除了消费之外，调动这笔钱，投资法国企业重启和转型。为此，政府决定推出系列带有“重振”标签的中小型企业基金，同时也为储户们提供一个具有爱国色彩的投资的平台。预计第一批“重振”基金将在年底之前推出，同时法兰西银行也将推出配套保险，减少投资者的风险。