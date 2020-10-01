新冠病毒：法国死亡人数已超3万2千人

法新社援引法国公共卫生局周四晚上公布的数字指出，自今年3月份法国爆发新冠卫生危机以来，法国因新冠病毒死亡的总人数已经超过3万2千人。

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根据法国公共卫生局周四晚的数字，最近24小时之内，法国有63人死于新冠病毒，此前的24小时内，这一数字也是63。另外，迄今为止，法国确诊的感染新冠病毒的总人数是577505人，最近24小时内，确诊感染的则有13970人。

此外，周四公布的检测阳性率是7.6%，而9月初的时候，这一数字是大约4%。正在调查的集群感染案件是1234，其中的239起集群感染是在养老院内。

另外，目前，需要急救的法国重症新冠患者有1259人，其中的142人是最近24小时内被送入急救病房的。今年4月初，当新冠疫情在法国达到高峰的时候，法国的重症新冠患者曾一度达到7千人，目前的重症患者人数虽然和高峰时相比还算很低，但是，这一数字最近增长得很快，因为9月初的时候，法国的重症新冠患者大约是500人。

在法国新冠疫情整体恶化的情况下，巴黎及其近郊的情况更令人担忧。媒体报道说，很可能自下星期一开始，巴黎市及其近郊就要被列入“最高警戒区”。法国政府将于星期天根据这几天的局势演变，最终决定是否将巴黎市及其近郊列入“最高警戒区”。如果被列入“最高警戒区”，就会有更进一步的限制措施出台。