升级为最强警报区 巴黎一环线酒吧将关15天

传染新冠病毒人数不断升高，巴黎一环线(75, 92, 93 et 94)不得不从此前的“强警报区”被升为“最强警报区”。从5日晚22点起，酒吧责令关闭，餐馆在遵守新防疫规定的情况下照常营业；巴黎众多 bars-brasseries 可以继续营业，它和酒吧的区别是向顾客提供“热菜”。巴黎警察局局长、市长5日举行联合记者会，要求大家努力防疫，避免二次经历全面禁足。

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警察局局长迪迪埃·拉勒芒 (Didier Lallement)在宣布新的防疫措施前表示，疫情传染速度过快，为减缓速度，我们不得不宣布酒吧将关闭至少两周等新防疫措施。从6日起，艾克斯-马赛等地的餐饮业和巴黎小环线一样可照常营业。不论是巴黎一环线、艾克斯-马赛和瓜德罗普等疫情级别最高的地区必须登记餐馆顾客的联系方式，以便疫情发作后便于查找。

6日前往餐厅就餐的顾客都要注意些什么呢？法国国家卫生局首先要求餐馆老板在餐桌之间保留至少一米的间距。除此之外，此前大餐桌可以接待10位顾客，从6日起限为6人。顾客就餐时当然需要摘下口罩，但离开自己的座位，在公共空间走动时必须戴上口罩。

就餐后，付款不得自行站起来，要在座位上等服务员的付款机。这些新规定的目的是减少聚众时人和人的近距离接触。

一些医学家在电视台解释说，酒吧是年青人饮酒畅叙之地。几杯酒之后就忘了病毒是可人传人的。法国依据美国一项研究决定关闭酒吧。这项美国研究表明，被感染者去餐厅的可能性高2.8倍；去酒吧的可能性高3.9倍。

新规定中，不论大小型的博览会、展览中心、学生聚会、婚礼、马戏团表演等活动将统统被取消。而电影院、剧院、博物馆将照常对外开放。

舞厅、健身房将再次关闭。而公共游泳池只对未成年者开放，成年人不得入内。这项规定主要是考虑到不能完全停止学校的课外活动。

不论巴黎小环线和大环线，所有的大学校园的可容纳人数将被严格限制在50%，学校将通过远程教育来组织教学。机关单位也要求尽量采用远程办公。

而室外的体育场、运动会人数不得超过1000人。

前往养老院探望需要预约，每次仅限两人；购物中心须保证每名顾客有4平方米的空间；不准许学生在公共场所聚会。另外，巴黎仍禁止1000人以上的任何集会等活动；禁止10人以上的公共场所聚会。

值得一提的是，此次巴黎疫情级别升至最高，并不是涉及到大巴黎地区。而是巴黎市区和近郊三省。这三省分别是上塞纳省(les Hauts-de-Seine)、塞纳－圣但尼省(La Seine-Saint-Denis)和瓦勒德马恩省(Le Val-de-Marne)。

巴黎警察局局长迪迪埃·拉勒芒 (Didier Lallement)还表示，15天之后是否保持现状再做评估。