新喀里多尼亚公投拒绝独立 马克龙深表谢意

法国海外省新喀里多尼亚结束2018年后新一次独立公投，结果以53.26 ％的选票赞成留在法国大家庭而结束。法国对新喀里多尼亚的以往协议规定，允许新喀里多尼亚进行无限次的公投，以决定该岛屿的地位。分析担心，此次公投，推动独立的力量有所进步，上一次的公投，是以56.4%的赞成票愿意留在法兰西。

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法国总统马克龙对10月4日结束的法国海外省新喀里多尼亚的独立公投结果表示满意，并对新喀里多尼亚的人民，再一次选择法国，表示深深的谢意。不过，据法新社说，分离主义者在新喀里多尼亚独立的第二次公投中取得的明显进展。新喀里多尼亚是具有战略意义的法国海外领地群岛，在南太平洋拥有270,000居民，在刚刚过去的周日由亲法的选民赢得53.26 ％的选票。

评论指法国每年15亿欧元的财政援款，起到该岛屿稳定的重要保证作用。

根据法国中央政府与新喀里多尼亚的《努美阿协议》，新喀里多尼亚将会举行新的独立公投。时间上法律允许是在当地大选后的第6个月即可举行。条件依然是议会中18人联署要求，就应当就此议题公投。新喀里多尼亚新议会将在2021年4月选举后更新，全部议席为54席。

不过，法国官方希望改变现状，正在推动让《努美阿协议》寿终正寝。而这一协议，或可在2022年底结束。如果2021年4月有另一次公投，那将或是最后一次的公投。

稍早，法国前任菲利普任总理的政府，曾对新喀里多尼亚的公投时间与法国选举日程，举行磋商。

此次公投有近18万选民参加投票。该岛的居民人数为27万人。为公投投票透明而公正，联合国以及太平洋岛国论坛机构等各方均派出独立监督选举的代表团观察与监票。

据报道称，多数新喀里多尼亚选民为留在法国大家庭而感到骄傲。