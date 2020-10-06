法军方向达索订12架阵风战机 补足希腊军购后空缺

法国空军决定向印度出售12架二手阵风战机，在不降低法国空军部队战斗力的情况下，国防部长弗洛朗斯-帕尔丽(Florence Parly)6日宣布，2020年底前给军方补足12架新的战机。希腊年底前获得6架新的和12架二手阵风战机，其空军作战能力大增，有助于夺取地中海的制空权。

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帕尔丽在国防委员会上表示，为了满足空军的需求，年底之前将向达索集团（马歇尔·达索工业集团）(Groupe Dassault)订购12架阵风战机。

据6日法新社消息报道，为了在希土油气争端中占据优势，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）9月中旬向法国发出了希望购买6架新的、12架二手阵风战机的想法。

而与希腊的军售合同必须在年底之前签署，因此“抽走了”法国空军中的战机。法国国防部长帕尔丽在6日国防委员会上表示，在法国军事计划法中，我曾经承诺会让空军在2025年时拥有129架阵风战机，我要坚守这个承诺。

法国空军需要在希腊购买12架二手战机之后补足自己的空军力量。达索集团预计在2022年至2024年中向法国空军交付28架阵风战机。法国国防部长表示，当希腊订购12架阵风战机之后将立即补足法方的战机数量。

国防部的订单对达索集团来说是及时雨。集团本以为在希腊订购6架新战机之后到2024年就该“歇业”了。12架新战机的订单给达索一剂强针剂。

法新社还表示，法国军方2023年准备再订30架阵风战机，交货期为2027年。

法国国防部还表示，向希腊交付6架新、12架二手战机的金额在10亿至20亿欧元间。仍据法新社报道，和希腊军售合同收入经纳入国家预算中，而不是给军方。法国国防部长帕尔丽还表示，军方会和财政部商讨，把收益转给国防部。

法国向希腊出售战机合同落实之后，将让希腊空军的作战能力大增，有助于夺取地中海的制空权。