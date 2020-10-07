法国总统马克龙视察东南部灾区

飓风阿莱克斯(Alex)袭击了法国东南部海岸之后，法国总统马克龙10月7日前往灾区视察。他在重灾区 Breil-sur-Roya一个记者会上表示，他带来了全国人民对灾民的支持。《政府公告报》(Journal Officiel)8日将把55个市镇划为遭受自然灾害区。06应急基金将由国家、私人企业、地方政府和欧盟委员会共同注资，帮助灾民。

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法国参议院议长拉尔谢(Gérard Larcher)已经向欧盟委员会主席冯德莱恩女士（Ursula Von Der Leyen）发出求助，希望能够快速帮助东南部的灾民。

法国总统马克龙市场灾区时表示，目前最重要的任务是尽快修复被冲毁的公路、铁路和桥梁，恢复电力和通讯系统。法国总统马克龙7日在电视台表示，我们要告诉灾民，遭风灾后你们不得不离开自己的住房。即便是重建，也很难完全恢复原貌。

普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区区长、尼斯市市长克里斯蒂安·埃斯特罗斯（Christian Estrosi）7日接受法国国内新闻电台记者采访时表示，国家要尽全力帮助灾区。风灾后的重建资金不得少于6亿欧元，我们地方政府是承担不了这个数字。

10月5日下午，法国东南部滨海阿尔卑斯省省政府向媒体表示，在该省受上周末暴雨影响的区域又发现有5人丧生；8人失踪；21人失联。

暴风雨袭击，引发的洪水造成桥梁倒塌、道路被毁、房屋受损及大面积停电。有些厂房、体育馆、墓地在几分钟的时间里彻底被冲垮。很多当地居民对记者表示，他们一辈子也没有见过这种景象。