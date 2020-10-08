马里一名遭劫持的法国人质获释

马里总统府在推特上表示，法国女人质索菲-彼得罗尼(Sophie Petronin)和反对派总统候选人苏马伊拉·西塞（Soumaïla CISSE）双双获释。法国总统马克龙获知这一消息后表示万分欣慰。总统府对彼得罗尼家人表示慰问。另据最新消息，飞抵巴马科的儿子已经和获释的母亲团聚。

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据《巴黎人报》9日消息，彼得罗尼(Sophie Petronin)的儿子沙朵Sébastien Chadaud 已经动身飞往巴马科。

马里总统府在推文中表示，两名获释的人质已经前往巴马科。本台目前没有他们什么时候返回巴黎的消息，也不清楚被释放的人质身体状况。

索菲-彼得罗尼(Sophie Petronin)现年75岁，于2016年12月24日圣诞夜的时候遭不明身份的武装分子劫持。她在马里从事人道救援工作，帮助贫困儿童。

他儿子和家属曾多次致函总统府，希望尽快解救人质。仍据《巴黎人报》报道，为解救两名人质，马里方面上个周末释放了近百名圣战组织成员。法国官方没有证实上述消息。

另一名获释的人质是苏马伊拉·西塞（Soumaïla CISSE）。他多次代表反对派参加总统竞选。彼得罗尼(Sophie Petronin)是在马里北部加奥(Gao)被劫持的；而西塞（Soumaïla CISSE）是在马里北部通布图（Tombouctou）遭绑匪劫持的。

彼得罗尼曾是法国在世界上最后一名人质。经多方努力终于获得自由。