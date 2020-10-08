法国再有四个城市疫情告急

法国卫生部长维兰10月8日在和经济部长勒梅尔举行的联合记者招待会上表示，从10月10日上午开始，里昂(Lyon)、格勒诺布尔(Grenoble)、圣艾蒂安(Saint-Etienne)和里尔(Lille)四个城市将划为疫情最高级别警戒区。这是自艾克斯-马赛、巴黎小环线和海外省瓜德罗普之后，第二批疫情进入最高警戒状态的城市。

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法新社记者表示，西南部的图卢兹(Toulouse)和南部的蒙彼利埃( Montpellier)两个城市情况也很糟糕。它们有可能在周一时被宣布为最高级别警戒区。

巴黎大区卫生局局长卢梭（Aurélien Rousseau）对法新社记者表示，巴黎大区的医院病床已经开始紧张起来。卫生部门决定启动第二级白色计划(le "plan blanc renforcé") 。也就是说，医护人员不得随意请假；可推后手术将延后；开辟更多床位、雇佣更多人手来增援已经承受压力的科室。

卢梭还表示，巴黎大区7日有2439人住院；455人属于重症，这已经占据了巴黎地区40％以上的重症监护病床。

10月8日，单日新增确诊病例为18129人。虽然比7日的18746人少了一些，但疫情传染速度仍然没有控制住。

法国总统马克龙7日在电视台表示，在疫情传播太快的地方，特别是脆弱群体老年人聚集的地方，送入急诊的病人占据了越来越多的床位。我们需要采取更多的限制措施。

进入最高级别警戒区的城市，咖啡馆和酒吧、健身房被关闭。取消一切大小型的博览会、展览中心、学生聚会、婚礼、马戏团表演。而电影院、剧院、博物馆将照常对外开放。公共游泳池只对未成年者开放，成年人不得入内。这项规定主要是考虑到不能完全停止学校的课外活动。

“万圣节”即将到来。目前还没有公布出行受限制的措施。欧洲一些大城市也采取了类似巴黎关闭酒吧和咖啡馆的措施。例如比利时首都布鲁塞尔。德国柏林和法兰克福宣布实施宵禁。宵禁期间人际接触禁令亦升级，只允许不超过5个人（或不超过两个家庭）在户外结伴同行；在室内举行的私人聚会和私人活动参与者最多不超过10人。