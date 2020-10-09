法国健康医学院 :女性感染新冠率高 但男性重症率高

法国健康医学院周五公布对法国第一波新冠疫情调查显示，法国女性感染新冠率高，但是男性爆发重症率高。法国5月有4.5%感染率，最富有和最贫穷阶层感染率相对高。

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法国健康医学院今天首次公布一直到5月新冠疫情对法国社会影响调查报告显示， 5 %的法国女性感染新冠病毒高于男性，但是3,9 %被感染的男性出现重症率高。

法国本土在5月有4.5%的人感染，主要是家庭感染。

从年龄层来讲，30到49岁的法国人因接触人多感染率为6,5 %， 65岁以上人的感染率只有1,3 %。

另外，移民感染新冠率高，在法国的非欧洲移民9,4 %感染率高于4,1 %欧洲移民，儿童感染率为4,8 %。

引人关注的是法国人口中10 %最穷和最富的人更多感染新冠病毒，分别为5,7 %和6 %，分析指出今年3月首先是法国最富有阶层出现高感染率，而到5月最贫困阶层出现高感染率。

专家们分析，法国禁足让社会贫富分化加剧，减少传染对富有阶层更有效，同时法国政府推出的应对疫情社会措施起到了对弱者的保护作用。

自从去年年底爆发新冠疫情以来，法国健康医学院首次公布法国第一波疫情相关调查报告，该报告由法国流行病专家，社会学和人口专家组成小组对1万5千名法国人进行调查，做出结论。