警局遭炮击 法国内政部长会晤警察工会平息不满

巴黎东南郊区一个警局上周末遭到一个迫击炮的射击，没有造成人员伤亡，但在法国警察圈内引发愤怒和不安。警察抱怨自己变成毒贩和犯罪分子的射击靶子，却没有适当的武器还击。

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这次巴黎东郊上马恩河谷-尚皮尼市警察局（Champigny-sur-Marne）遭迫击炮攻击事件以及巴黎北郊瓦兹河谷艾伯雷镇（Herblay）两名警员在被人拿枪射击事件，都加剧了警察从业人员的愤怒和不满。

攻击警察局的迫击炮原本是用于放烟火的。预计法国当局将禁止出售这种炮。法国内政部长达曼宁（Gerald Darmanin）表示，他全力支持捍卫他的下属警察们。他今天在内政部接待警方所有工会的代表，商讨改善警察工作条件和安全措施，平息警界“受够了”的厌倦情绪。两天后，法国总统马克龙也将会见警方代表就改善警方条件展开讨论。

法国内政部长达曼宁之前曾宣布将驱逐231名非法移民，其中包括180名被监禁的外国人。但法新社引述接近内他的消息渠道说，现在当务之急是改善警察的日常生活和工作条件，更新信息技术设备，车辆，翻新警察局建筑。

今天一名专家在法媒采访中表示，现在有一个问题是，厉害的武器，法国的法律不允许警察使用，太过轻的武器又不够效力。警察需要一种介于两者之间的武器来捍卫自己的安全。

之前美国警员对黑人施暴致死引发的抗议运动也传到法国，法国警察在执法时，对有色人种施暴的案子被翻出来，警察整体受到舆论的指责和攻击。