面对法国第二波疫情，马克龙准备以电击性的措施来应对

法新社的报道指出，面对沿着“悲剧性”轨迹爆发的第二波新冠疫情，法国总统马克龙周三晚上将在电视上对法国人讲话，预计马克龙将会宣布一系列更具限制性的措施，在包括首都巴黎在内的大城市，可能会实行宵禁。

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报道说，施行夜间宵禁，让商店和公共场所夜间关闭；甚至可能会从晚上8:00、晚上9:00或晚上10:00起禁止人们出行；重新实施远程办公并对交通进行管制，这些都是马克龙有可能会宣布的措施。周二，在总统府举行了卫生国防会议之后，总统的随行人员表示，在疫情最严重的城市，“所有的选项都摆在了桌面上”。法国总理府周二晚上也就防疫措施举行了会议。

总统马克龙将从周三晚上7:55分起接受法国电视一台和二台这两家电视台记者的采访，采访的时间长度预计是45分钟，这是自7月14日法国国庆节以来，马克龙第一次接受这么长时间的采访。在总统的电视访谈之前，不会有任何的措施被宣布。

法新社表示，总统的优先重点是要“避免进行全面的封闭”，以免使经济和社会生活陷入停顿。法新社还表示，在现阶段，似乎也不会采取局部的封闭，但是马克龙有可能会决定实行宵禁。