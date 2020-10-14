Covid-19:法国2021巴黎农展会有变化

受Covid-19疫情影响，法国取消原定在2021年2月27日至3月7日之间举办的巴黎国际农业博览会。法国总统马克龙周三晚宣布了战疫新措施。

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据本台RFI法广周三（2020年10月14日）的法文报道，2020年第57届法国国际农业博览会（简称：巴黎农展会 - Salon de l'Agriculture）在年初宣布因Covid-19病毒封城之前，得以圆满举行，吸引了54万人前往观展，比往年65万人要少。

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法国国际农业博览会是法国最大规模的会展活动。法国每年对近12 000种农产品ˎ 食品，还有蜂蜜和酒类展开评选，其决赛通常是在巴黎国际农业博览会期间举行。经法国农业部同意，2021年的评选将保持举行，但可能将在外省组织。而动物竞赛则将推迟到2022年。此外，巴黎将至少组织一场辩论会，围绕农业与食品的演变。主题似乎围绕粮食主权或食物主权（souveraineté alimentaire）。

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马克龙宣布法国战疫新举措

法国总统马克龙周三晚宣布了预防Covid-19病毒蔓延的新措施，在巴黎大区及马赛ˎ 里昂ˎ 里尔ˎ 图卢兹等另外八座大城市实施宵禁（couvre-feu : 晚上21点至凌晨06点，周六延迟至午夜），除工作或健康原因以外，违者罚款135欧元等等。

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