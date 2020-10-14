马克龙：巴黎等大城将实施宵禁

法国疫情持续升温，总统马克龙14日宣布，从这个周六(10月17日)零点起，对巴黎和其它8个的大城市实施宵禁。宵禁时间并不是从此前报道的20点开始；而是从21点至清晨6点。被迫晚下班和上夜班的职工持雇主证明的情况下除外。违者将被罚135欧元。总统号召企业继续多采取远程办公的防疫方式。宵禁期暂定为1个月。

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法国总统在全国电视讲话中表示：情况令人担忧：疫情将会持续至2021年夏季。总统表示：医护人员已非常疲惫，目前也没有更多的床位。总统敦促法国人在私人聚会时尽量不要超过“六人”，并需戴上口罩。

总统坦诚表示：我们在检测上遇到了不少实际困难。今后，为加快检测速度，我们将采取新的策略。马克龙在接受记者采访时表示：“我们将制定一项新战略，以期能够大幅度减少等结果的时间”，更好地“追踪”病毒的传播。 它将涉及新技术，例如已被授权的抗原检测以及自我检测的可能性。

这个星期六零点开始将实施宵禁的其它8个城市为：里尔、格勒诺布尔、里昂、艾克斯-马赛、蒙彼利埃、鲁昂、图卢兹、圣-艾蒂安。

这个周五晚开始将是一年一度的万圣节（La Toussaint）。为不让本经遭受重创的旅游业蒙受更多的损失，法国总统选择了不阻止民众外出旅行的防疫措施：

总统在宣布实施宵禁的同时，没有遗忘受困阶层。他宣布:六个星期中，对领取RSA(一种社会救济补助金)以及APL( 个人住房补贴)的人再拨发150欧元的补贴；另外，有孩子的家庭，每个孩子可领取100欧元的补贴。但法新社发布消息时使用的是条件式，意思是需满足领取防疫补助条件。