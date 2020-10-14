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宵禁

马克龙：巴黎等大城将实施宵禁

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«Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus» selon Emmanuel Macron capture Ecran
«Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus» selon Emmanuel Macron capture Ecran © Reprodução / France 2
作者： 法广
5 分钟

法国疫情持续升温，总统马克龙14日宣布，从这个周六(10月17日)零点起，对巴黎和其它8个的大城市实施宵禁。宵禁时间并不是从此前报道的20点开始；而是从21点至清晨6点。被迫晚下班和上夜班的职工持雇主证明的情况下除外。违者将被罚135欧元。总统号召企业继续多采取远程办公的防疫方式。宵禁期暂定为1个月。

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法国总统在全国电视讲话中表示：情况令人担忧：疫情将会持续至2021年夏季。总统表示：医护人员已非常疲惫，目前也没有更多的床位。总统敦促法国人在私人聚会时尽量不要超过“六人”，并需戴上口罩。

 

总统坦诚表示：我们在检测上遇到了不少实际困难。今后，为加快检测速度，我们将采取新的策略。马克龙在接受记者采访时表示：“我们将制定一项新战略，以期能够大幅度减少等结果的时间”，更好地“追踪”病毒的传播。 它将涉及新技术，例如已被授权的抗原检测以及自我检测的可能性。

这个星期六零点开始将实施宵禁的其它8个城市为：里尔、格勒诺布尔、里昂、艾克斯-马赛、蒙彼利埃、鲁昂、图卢兹、圣-艾蒂安。

这个周五晚开始将是一年一度的万圣节（La Toussaint）。为不让本经遭受重创的旅游业蒙受更多的损失，法国总统选择了不阻止民众外出旅行的防疫措施：

总统在宣布实施宵禁的同时，没有遗忘受困阶层。他宣布:六个星期中，对领取RSA(一种社会救济补助金)以及APL( 个人住房补贴)的人再拨发150欧元的补贴；另外，有孩子的家庭，每个孩子可领取100欧元的补贴。但法新社发布消息时使用的是条件式，意思是需满足领取防疫补助条件。

 

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