世界第一桩追责诉讼 法国民众状告政府抗疫失责 前总理与多部长今遭司法搜查

法国司法今天出人意料采取司法行动，前往卫生部长维兰以及其他卫生官员和与本次新冠病毒疫情政策有关的官员处；作司法搜查。评论指，此司法调查在法国政府推出新一波阻挡病毒疫情蔓延时发生，法国总统马克龙昨天晚上宣布在8个大小城市实行有限度宵禁，法国卫生部，内政部，经济部等部门今天推出具体增加防疫措施。司法开启调查，但诉讼案尚没有具体日程。这是世界上第一个国家的第一桩状告政府及政府官员抗疫失责的司法案件。

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法国前总理菲利普，现卫生部长维兰，法国卫生首席官员萨洛蒙，以及前卫生部长布赞，前政府发言人恩迪亚的办公室以及住家，今天遭到法国警方司法调查的搜查。

没有消息报告，司法调查的搜查找到何种资料文件和证据。

法国民众集体状告法国政府处理本次新冠病毒疫情失责，存在隐匿实情，涉嫌玩忽职守以及渎职的罪责。法国司法已经于今年7月接受递状，并立案。此为该立案范围内司法搜检。

法国政府部门对此司法搜查表示正常，属于司法调查正常范围的程序性行动。

不过，评论指出，此一司法调查以及搜查事件，对于政府以及卫生部长维兰等人，包括现总理卡斯泰克斯，都是微妙时刻，政府将艰难辩护应对疫情的政策与措施。

法国受到新冠病毒疫情严重冲击，死伤严重。政府被指控防疫无章，仓促应对，伴有谎言与遮掩。无论从医药到医院救治，还是到日常防疫包括口罩等，都充满矛盾与失责。政府还被谴责撒谎。法国卫生官员被指控国家防疫失责，造成严重死伤。

目前尚且没有诉讼案的日程。

但司法搜查事件对法国疫情下的社情将是一个冲击。