法国单日新增新冠确诊病例过3万

法国新冠疫情蔓延速度加快。总统马克龙宣布的宵禁措施还没有开始实施；15日传来单日感染人数超过3万人的坏消息。具体的感染人数为30621。急需抢救的患者已占据了巴黎48％的重症监护病床。民众期待早日知晓宵禁细节。

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总理让·卡斯泰(Jean Castex)和巴黎市长伊达尔戈(Anne Hidalgo)在实施宵禁的前一天(10月15日)特意赶往离巴黎市政府不远的一个检测中心。因总统马克龙14日保证将加快检测的速度。

市长伊达尔戈(Anne Hidalgo)再次抱怨巴黎大区没有足够的“抗原检测”。“抗原检测”可在30分钟内出结果。

15日总理还视察巴黎一家医院，巴黎公共援助医院(AP-HP)医学委员会主席萨罗门（Rémi Salomon）请求总理：第一波疫情严重的时候，东北部地区民众遵守防疫规定，度过了难关。什么时候全法国人都可以向东北部地区民众那样“听话”。

法国总理让·卡斯泰(Jean Castex)幽默地回答说，意大利和法国都属拉丁族。我们法国人什么时候能够像意大利第一次遭受新冠疫情那样大家都重视就好了。

巴黎市长伊达尔戈(Anne Hidalgo)对总理的说法不以为然。她表示：当我们总是以这样的口吻和法国成年人说话，那就很难找到快速有效的防疫办法。

10月16日，巴黎警署署长拉勒蒙（Didier Lallement）将正式公布宵禁的实施细节。

世界卫生组织15日警告说：欧洲疫情现状非常令人担忧，有可能回到今年3-4月份的糟糕情况。世界卫生组织还提醒道：如果不采取切实可行的防疫措施，到2021年一月底，死亡率可能会比今年4月高出四到五倍”。

欧洲议会将于10月19-22日召开会议商讨对策。欧盟卫生专员呼吁各国尽量避免全面禁足的防疫措施。刚刚到比利时准备开会的欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）知晓她身边有确诊后，不得不立即自我隔离。