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Covid-19 : 法国警察肩负执行宵禁重任

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Covid-19 : 法国警察肩负执行宵禁重任 - 存档图片：法国警察封城期间在巴黎北郊92省白鸽城夜间巡逻 2020年3月22日 Image d'archive: Des policiers municipaux patrouillent à Colombes, près de Paris, le 22 mars 2020 pendant le confinement.
Covid-19 : 法国警察肩负执行宵禁重任 - 存档图片：法国警察封城期间在巴黎北郊92省白鸽城夜间巡逻 2020年3月22日 Image d'archive: Des policiers municipaux patrouillent à Colombes, près de Paris, le 22 mars 2020 pendant le confinement. FRANCK FIFE / AFP
作者： 尼古拉
4 分钟

法国为控制Covid-19病毒蔓延，宣布实施宵禁。警察们担心未来几周将因执行这一新规而受到考验。

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据本台RFI法文网2020年10月16日周五刊出的采访报道，宵禁的定义就是要警察在夜间监督对新规的执行。为此，当局调动了12 000名警力。法国警察工会SGP-Police对警员的工作时表示担心。法国警察工会方面指出，自2015年以来，警察几乎出现在各个前沿。他们很辛苦。令人不安的是，为了执行宵禁，许多白天工作的警员将不得不调整工作时间。工会在一些地区已经收到了投诉。一些警察在没有得到事先通知的情况下，被迫工作到21点，而为了能够执行新规，还需更晚。

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敏感街区另有不安

Alliance工会人士指出，如果说宵禁可能可以降低市中心的不法行为，而在一些郊区则不同，执法力量可能不得不冒着危险去执行宵禁。在法国的一些敏感街区，警察依然不受欢迎，执行宵禁很复杂。所以，警察公务员面对职业风险。人们将看到在一些街区，为了执行宵禁而出现浴血奋战的画面。

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警察防地下晚会

法国警方已做好准备，戒备将可能会在各地出现的“地下晚会”。

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