巴黎郊区一名历史老师被斩首

巴黎郊区一名初中老师在西北部被斩首。法新社表示：这位老师曾经在“言论自由课”上展示过"先知"穆罕默德漫画。被斩首的是一名历史老师。教师是在离巴黎30多公里的小城市Conflans-Saint-Honorine被杀的，作案时间17点左右，作案地点离他教书的初中不远。法国总统马克龙16日傍晚前往内政部的应急中心。另据最新消息，总统将亲临出事现场。议会强烈谴责这野蛮罪行。

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法国国家反恐检察院以“与恐怖分子企业有关的暗杀”和“犯罪恐怖组织”对此案展开调查。警方还没有公布嫌疑人的身份。

另据警方消息，杀害老师的凶手在追捕中受伤身亡。法新社报道，警方当场发现了受害者，在初中学校200米外。警方寻找凶手时，凶手持刀威胁，警方向他开枪。

本前往摩洛哥出访的内政部长杰拉尔德·达曼宁(Gerald Darmanin)立即返回了巴黎。

9月25日，巴黎第11区的《查理周刊》原办公大楼前发生一起持砍刀袭击事件，两人被砍成重伤。这起“伊斯兰恐怖主义行为”发生在《查理周刊》恐怖袭击两名凶手的遗孀出庭作证的当天。

2015年1月7日，两名武装分子闯入《查理周刊》总部，用冲锋枪向在场人群扫射，造成12人死亡。2天后，两人逃进一家印刷厂，劫持人质与警方对峙，后被击毙。“基地”组织一个分支后来“认领”袭击。