教师遭斩首 法国政界义愤填膺

16日下午17点，巴黎西北郊一名初中历史老师惨遭斩首。他曾在探讨言论自由课上展示过默罕默德的漫画。事发之后，外访的内政部长立即返回；法国总统也亲自赶往出事现场。法国政界不论左右或极左极右；齐声谴责激进伊斯兰的野蛮行径。

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法国教育部长让–米歇尔·布朗凯尔(Jean-Michel Blanquer)推文表示：卑鄙地杀害一名教师是对共和国的攻击。我悼念他；慰问他家人。面对残酷伊斯兰恐怖主义，“我们的团结和坚定是唯一的回答。我们绝不会退缩！

巴黎大区议会主席瓦莱丽·佩克莱斯（Valérie Pécresse）表示：今晚一名老师遭到激进伊斯兰分子野蛮的杀害。他想摧毁我们；想对我们的教师封口。我们绝不答应。

法国人民运动联盟籍议员埃里克·西奥蒂(Eric Ciotti)表示：面对伊斯兰，我们要停止后退。这就如同打仗。言语和权宜之计都不会奏效，我们必须行动起来！

法国社会党议员瓦劳（Boris Vallaud）表示：面对野蛮的行径，我激愤！共和国的核心聚集在校园；教师；自由的教学中。我首先想到的是受害者和受害者的亲属。我们要维护自由平等和博爱，一项都不能少！

上法兰西”行政大区的共和党籍主席贝特朗（Xavier Bertrand）表示：伊斯兰野蛮行径攻击了我们的学校。攻击学校就是袭击法兰西共和国的象征。这些恐怖分子想让我们沉默，让我们屈膝。我们是不会屈服的。伊斯兰激进主义永远不能禁止我们阅读，书写，绘画，思考，育人。

极左党派“不屈法兰西”国会议员高尔比尔(Alexis Corbière)写到：恐怖至极。和平；统一；博爱；世俗主义属于每个生活在共和国的人。我们要和宗教疯狂主义做斗争。自称代表上帝的疯子们散发的仇恨和暴力瓦解不了我们。

不屈服法兰西（France insoumise）领头人，国民议会议员梅郎雄表示：Conflans犯下了无耻的罪行。刺客把自己封为上帝，他玷污了宗教信仰。而凶手让我们清醒地看到，还不得不和这些败类共存。

法国极右翼领袖玛丽-勒庞(Marine Le Pen)表示：伊斯兰在向我们宣战！一名老师在课堂上展示默罕默德漫画就被斩首，我们还是在法国吗？难道要承受这种野蛮行径吗？我们应该用武力把他驱逐出境。