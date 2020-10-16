法国前总统萨科齐再遭传讯 遭控伙同坏人作恶

法国前总统萨科齐今天应当结束为期4天的司法传讯，该消息尚且没有提及司法传召萨科齐是证人身份或是涉案人身份。据法国媒体Mediapart,透露，萨科齐被指控与坏人合谋。该司法调查剑指萨科齐2007年竞选总统时，涉嫌非法收受来自利比亚的政治捐款。萨科齐其时的竞选官员Thierry Gaubert，已经于今年1月31日遭指控贪污来自利比亚的政治捐款而被司法调查。

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法国前总统萨科齐一直受到利比亚政治捐款嫌疑案的司法调查缠身。被指疑似来自前利比亚强人卡扎菲的不明政治捐款，帮助萨科齐竞选。萨科齐本星期一被法国司法传讯，一连4天应到司法部门接受问讯。

萨科齐被指控与坏人合谋。据法国金融检方透露消息说，调查仍然聚焦2007年萨科齐总统竞选所涉利比亚经费疑云。目前没有听讯细节报道。

法国前总统萨科齐指控这是政治阴谋。

萨科齐此前已经被司法3次传讯。本次传讯，司法是否允许萨科齐其间如常回家，没有提及。

据指控方即法国反腐败协会律师回应说，可以看出，这是司法程序之举，调查演进至此很正常。

萨科齐从2018年多次遭到司法调查传讯，并被指控被动腐败，合伙盗卷公款，以及竞选非法资金等案涉。

据本台的报道说，今年1月，萨科齐的前亲信顾问Thierry Gaubert被指控伙同坏人作恶而被司法调查。Thierry Gaubert被指控涉嫌贪污来自利比亚前强人卡扎菲的可疑资金，该资金被认为是帮助萨科齐竞选。