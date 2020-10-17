法国-勒梅尔敦促欧盟对美国产品增税

就波音集团（Boeing）与空客集团(Airbus)所获得的国家补贴之争，法国财经部长希望欧盟制裁美国，但布鲁塞尔与巴黎不站在同一条线上。

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据本台RFI周六（2020年10月17日）的法文消息，法国财经部长勒梅尔（Bruno LE MAIRE）敦促布鲁塞尔，执行世贸组织允许欧盟对价值40亿美元的美国出口产品增税的决定，以弥补欧洲空客集团因美国为波音集团提供国家补贴而遭受的损失。

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法国勒梅尔部长重申，就空客与波音之争，欧洲存在实施制裁的可能性，应该为此做准备，应该做出决定。这是法方对美国总统特朗普(Donald TRUMP)威胁一旦布鲁塞尔增税，华盛顿就将祭出新税为反击的一个强硬声明。

在美国2020年11月3日大选投票日临近之际，寻求连任的特朗普总统面对选民，显示其不妥协，依然是美国优先。

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法国财经部长勒梅尔强调，这对欧盟而言，是一个重要的政治选择，面对美国的制裁不应软弱。不过，这与布鲁塞尔的观点相异。欧盟在等待美国大选结果，以期与华盛顿重新展开对话，旨在协商一项妥协。

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