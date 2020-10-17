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法国/空客

法国-勒梅尔敦促欧盟对美国产品增税

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空客380 摄于2015年6月15日 Un Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, survole les drapeaux de Boeing au 51e Salon du Bourget, le 15 juin 2015.
空客380 摄于2015年6月15日 Un Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, survole les drapeaux de Boeing au 51e Salon du Bourget, le 15 juin 2015. © REUTERS/Pascal Rossignol 路透社
作者： 尼古拉
4 分钟

就波音集团（Boeing）与空客集团(Airbus)所获得的国家补贴之争，法国财经部长希望欧盟制裁美国，但布鲁塞尔与巴黎不站在同一条线上。

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据本台RFI周六（2020年10月17日）的法文消息，法国财经部长勒梅尔（Bruno LE MAIRE）敦促布鲁塞尔，执行世贸组织允许欧盟对价值40亿美元的美国出口产品增税的决定，以弥补欧洲空客集团因美国为波音集团提供国家补贴而遭受的损失。

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法国勒梅尔部长重申，就空客与波音之争，欧洲存在实施制裁的可能性，应该为此做准备，应该做出决定。这是法方对美国总统特朗普(Donald TRUMP)威胁一旦布鲁塞尔增税，华盛顿就将祭出新税为反击的一个强硬声明。

在美国2020年11月3日大选投票日临近之际，寻求连任的特朗普总统面对选民，显示其不妥协，依然是美国优先。

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法国财经部长勒梅尔强调，这对欧盟而言，是一个重要的政治选择，面对美国的制裁不应软弱。不过，这与布鲁塞尔的观点相异。欧盟在等待美国大选结果，以期与华盛顿重新展开对话，旨在协商一项妥协。

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