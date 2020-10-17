“斩首案”：袭击案与俄国无关

16日，法国巴黎西郊伊夫林(Yvelines)省（78）一名历史教师遭斩首。反恐官员称，已有10人遭拘捕，其中1人是未成年人，是凶手的弟弟。反恐稽查大队调查是否有恐怖团体的参与或同伙。俄罗斯驻巴黎大使馆发言人巴里诺夫巴里诺夫（Sergueï Parinov）表示：这起凶杀案与莫斯科无关。他表示，俄罗斯谴责任何形式的恐怖活动。重要的不是他出生地在哪里，而是他什么时候、怎样形成了他的意识形态。

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法国反恐检察官里卡尔(Jean-Francois Ricard)17日举行了记者招待会，透露了行凶者的情况。他名为“阿卜杜拉” Abdoullakh A，是一名出生在莫斯科的车臣人，今年18岁。他随同家人移居法国；是难民身份。

法新社报道称：他犯过小偷小摸，但没有被情报部门列入监视名单。反恐检察官表示，“阿卜杜拉”持着两把刀；一把35厘米长，是作案凶器。

被杀害教师的一张照片存在凶手的手机中，并在推特上传被斩首老师的场面。手机中的威胁信息说，要报复嘲弄穆罕默德、“异教领袖”马克龙。

接触过袭击者的邻居说，他是一个不爱外露的男孩子，但近3年来沉迷于激进的伊斯兰教中。

俄罗斯政府17日表示，这起凶杀案和莫斯科毫无关系。作案者是未成年时离开俄罗斯的。

事发之后，袭击者的父母、爷爷、弟弟以及另外6人遭拘押。

反恐检察官表示：上历史老师课的一名女学生的家长曾和另一人到初中学校抗议，抗议老师在课堂上展示《查理周刊》穆罕默德“裸体”漫画。来人要求校长“解聘”历史老师。

要求被拒之后，女学生的家长在网上发布仇恨历史老师的视频。反恐检察官还表示，陪同学生家长去学校抗议的另一人名为Adhelhakim Sefrioui。检察官表示：陪同者是从2000年以来非常活跃的激进伊斯兰分子。这名激进分子也被拘押起来。

在现阶段，反恐检察官并没有把这名家长上传的视频和杀害教师一案直接联系起来。

法国总统马克龙出事当天立即抵达袭击地Conflans Sainte-Honorine。马克龙称：这一案件是残暴的“伊斯兰恐怖袭击”。马克龙称，对这名历史老师的攻击，就是对法兰西共和国及其启蒙运动价值观的攻击，他呼吁法国人民团结起来，抵御极端恐怖主义。