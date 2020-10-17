“斩首案”：法将为历史老师举行国葬

法新社17日消息，下个星期三(10月21日)，法国将为惨遭杀害的历史老师举行国葬，葬礼地点是否就在他生前任教的孔夫朗-圣奥诺里娜(Conflans-Sainte-Honorine)，现在还没有定下来。有教师协会建议把10月16日定为每年的“言论自由日”。还有政界人士建议历史老师当进入巴黎先贤祠。

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全法市长协会主席弗朗索瓦•巴胡安(Francois Baroin)建议，每个市镇挂起横幅“我是教师”。召开下一次市议会时，全体人将默哀一分钟。

全法市长协会主席所在的城市特鲁瓦（Troyes）已经下半旗致哀。其它城市还在思考是否等万圣节开学后举行纪念活动。

17日，巴黎、尼斯、南特等城市已经陆续有不同形式的悼念活动。周日法国总统马克龙将召开国防会议。《查理周刊》和多个教师协会呼吁大家周日(10月18日)在巴黎共和国广场悼念这名被杀的历史老师。

历史老师名为萨缪尔·帕蒂“Samuel Paty”，3年前从巴黎东北郊的克雷泰伊（Creteil）学区调至孔夫朗-圣奥诺里娜(Conflans-Sainte-Honorine)，因为他夫人被调至到这个安静的小镇。

上过他课的学生和他打过交道的家长对他的印象是，戴着眼镜、身体瘦弱的他是一个宽容、称职的老师。

全法市长协会主席弗朗索瓦•巴胡安(Francois Baroin)在一份公告上表示：全法每个市政厅上都悬挂着民主、自由、博爱。向野蛮和邪恶低头，共和国的价值就将成为空谈。