法国老师遭恐怖残暴杀害案 警方拘9人 总统府诺国葬

法国巴黎西北郊区昨天晚上所发生一名当地学校历史地理课老师遭残暴杀害事件；在全欧洲引发愤慨。欧盟委员会主席冯德莱恩Ursula von der Leyen谴责恐怖暴行，并向全欧洲老师问候致敬。法国总统马克龙宣布，将为受害老师举行国葬。关于此案的调查，警方拘捕了9名涉嫌人。调查指向凶手是否与学校学生以及家长有直接或间接联系。因有家长将受害老师授课的视频上网，调查也不排除凶手上网看到视频而行凶。

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据法国总统府公告，法国总统将主持正式仪式，向遭到恐怖残杀的巴黎郊区一所学校的历史地理老师致以国家哀悼：具体时间尚没有报告。

欧盟委员会主席冯德莱恩今天向法国以及欧洲全境内的老师致敬。欧盟委员会主席谴责法国巴黎西北郊公弗朗圣奥诺琳娜中学的历史地理老师遭到恐怖主义行径杀害事件。冯德莱恩在她的推特上指出，没有老师，欧洲就不会有公民理念与民主。

据本台消息说，巴黎西北郊公弗朗圣奥诺琳娜中学老师昨天傍晚遭到残忍杀害。凶手稍后被警方击毙。当时凶手持刀拒捕。凶手此前持砍刀袭击该学校老师萨穆埃尔帕蒂的颈部。凶手遭警方枪击死亡前，高呼真主伟大口号。凶手是在行凶地点不远的埃拉尼（瓦格瓦兹瓦兹）镇被警方围剿击毙。

法国共和国检察方已经立案，调查定案恐怖袭击。受害老师是该地学校教授历史地理课程，也兼任学生道德和公民教育教育。萨穆埃尔帕蒂此前在课堂教授新闻与言论自由课程，涉及伊斯兰教先知被不同漫画。该课程受到一些学生以及家长的抗议。

受害老师萨穆埃尔帕蒂教授的学生，都是13，14岁左右年纪的学生。

据法国警方调查，凶手是生于俄罗斯莫斯科的车臣籍人。根据在遭击毙的凶犯身上发现的身份证，凶犯2002年生于莫斯科。法国警方只有他的轻度刑事犯罪记录，没有重大罪责记载，也没有激进化监视记录。法国警方从疑似属于凶手的推特账号里，发现有受害老师被斩首的照片，以及法国总统马克龙的照片。疑似凶手指控凡是“敢于贬低穆罕默德的人”，都将遭到报仇。警方目前尚没有确认此内容由遭击毙的凶手所撰。

从周五到周六，共有九人被拘留，其中包括一名学生的父母。据报告，一个或多个父母曾向学校投诉。其中一位父母还在社交网络上发布一段学校授课的视频。犯罪者是观看了此视频而犯罪吗？这个视频以及放视频的人与凶手有个人关系吗？据本台说，这是反恐调查将要回答的无数问题之一。

据本台稍早报道，9月25日，巴黎第11区的《查理周刊》原办公大楼前发生一起持砍刀袭击事件，两人被砍成重伤。这起“伊斯兰恐怖主义行为”发生在《查理周刊》恐怖袭击两名凶手的遗孀出庭作证的当天。而2015年1月7日，两名武装分子闯入《查理周刊》总部，用冲锋枪向在场人群扫射，造成12人死亡。2天后，两人逃进一家印刷厂，劫持人质与警方对峙，后被击毙。“基地”组织一个分支后来“认领”是次恐怖袭击。