法“斩首案”：近千人向历史老师献花

巴黎西郊一名历史教师给学生教授公民道德教育课后遭斩首。事发的第二天，巴黎郊外伊夫林省圣日尔曼昂莱区的市镇孔夫朗-圣奥诺里娜(Conflans-Sainte-Honorine)校园大门上堆满了白玫瑰。

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巴黎、尼斯、南特等城市的民众走上街头高举“我是教师”的牌子。已经升到高中的学生返回自己的母校；上过历史老师萨缪尔·帕蒂“Samuel Paty”课程的学生都默默地追忆着过早离开他们的恩师。他们真有些“一日为师终身为师”之感。

曾经在去年上过帕蒂老师“言论自由课”的玛丽(Marie)17日返回了 “博伊斯”初中。（Collège Bois d’Aulne）。她告诉记者：帕蒂老师让每个学生表达他们不同的观点。我和他也探讨了《查理周刊》的创作。玛丽还告诉记者，她当年画的漫画还挂在课堂的墙上。

这名教师被残酷杀害后，不巧赶上“万圣节”，学生都放假了。教师协会代表在和总理和内政部长会面时表示，等11月初开学后，我们会完善公民道德教育课的内容。教育部长也表示：言论自由是民主价值观的核心。面对野蛮的行径，我们决不能退让。

一名从Cergy刻意赶过来的历史老师告诉记者：教学这么长时间了，这还是第一次遇到，一名教师由于他教授课程的内容而遭杀害。作为教师，我们不能害怕。一定要维护民主体制中的言论自由。

一位父亲告诉记者：家长也有责任引导孩子，我们都需要在和平的社会中共同生活。

一位不愿透露姓氏的母亲说：他的儿子在帕蒂老师班上上课。她不好透露儿子的名字。她不知道应该怎么向儿子解释所发生的一切。

事发后， “博伊斯”初中校园里成立了一个心理咨询中心。如何在课堂上讲解言论自由和世俗主义？如何看社交网络给教育界带来的冲击？这些议题恐怕是万圣节结束后，政界、教师、家长所将共同面临的议题。