教师被害案：法国可能将驱除231名有恐怖主义倾向的外籍伊斯兰极端分子

法国电台“欧洲一台”周日18日报道：当天下午两点，法国内政部长达尔玛楠Gérald Darmanin召集法国各省省长开会，可能讨论驱除被登记在册的231名有恐怖主义倾向的外籍伊斯兰极端分子。法国总统马克龙也在周日傍晚召集国家安全会议，这一议题有可能包括在内。

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“欧洲一台”报道说，这231名有恐怖主义倾向的外籍伊斯兰极端分子已登记在册(FSPRT)，其中180人正被关押在法国监狱里，属于可驱除的，其他51人未在监狱里，属于法国警方要实施抓捕的。法国内政部长要求有关省的警方抓捕这51人。

上周，尽管法国疫情严重，法国尚未发生老师被害事件，但内政部长达尔玛楠仍然前往摩洛哥访问，表面上说是商讨如何处置在法国滞留的摩洛哥未成年人，但也被认为是与驱除9名伊斯兰极端分子议题有关。

“欧洲一台”报道说，内政部长达尔玛楠下周一还要出访阿尔及利亚，再下一周出访突尼斯，他每次出访都由法国情报部门DGSI负责人陪同，带着法国准备驱除的有恐怖主义危险性的激进分子名单。

周日晚间的总统府安全会议在本台截稿时尚未结束，估计在讨论议题中，包括法国将改变对一些国家国民一直给以避难权的习惯做法，法国右翼几年来一直提出这个要求，但一直没有实现。教师被害案可能会促使法国政府出台更严格的难民法。