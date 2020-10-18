法国多地示威哀悼遭恐怖斩首的老师 维护言论自由

法国今天多个大城市举行示威集会活动，成千上万的民众手举写有“我是老师”的标语牌，悼念前天被恐怖残杀的巴黎郊区教历史与地理的老师萨穆埃尔帕蒂，谴责极端与恐怖主义。示威者也有高举查理周刊所刊发的伊斯兰先知的漫画图，并高唱马赛曲。

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据法新社消息，法国巴黎，里昂，里尔等城市今天举行示威集会，悼念萨穆埃尔帕蒂被残忍杀害，并谴责激进主义与恐怖主义。示威者中，也有标榜是穆斯林民众，举着标语牌，写有“我是穆斯林人，但我反对暴力，我支持言论自由”。

示威者谴责思想独裁，指控残杀老师的恐怖行为染黑了法国这个光明的国家。

萨穆埃尔帕蒂是巴黎远郊一所学校的老师，因课堂中向学生展示伊斯兰先知的漫画，而遭到指责围攻并最终被斩首残杀。恐怖残杀罪犯是来自俄罗斯车臣籍的18岁青年。此案正在调查中。

法国各界谴责恐怖残杀，评论指此残杀也中伤共和国民主与自由立国精神，是向言论自由的挑衅。数以万计的民众今天在巴黎共和国广场，声讨独裁思想和恐怖主义。法国总理卡斯特克斯，巴黎市长伊达尔戈，巴黎大区主席佩格莱斯，各政党负责人包括激进左派领袖梅郎雄，均参加了集会。

共和国广场再次成为抗议恐怖主义的集会源地。2015年1月恐怖主义分子血腥袭击查理周刊（Charlie Hebdo）和超市兽人（Hyper Hide）之后，巴黎组织了150万人参加的示威集会，正是从共和国广场发端。

今天的共和国广场再次飘扬法国三色旗，响彻马赛进行曲。示威者表达“我是老师”的勇气。示威者拒绝接受此类残暴的恐怖行径成为法国日常生活中的司空见惯。

法国总理卡斯特克斯今天在推特上写道：“我们不会害怕！你做不到分裂我们！”法国总理还写道：“我们是法兰西！”

法国总理卡斯特克斯与教育部长布朗奇以及分管公民权益教育的副部长一起参加集会。法国教育部长布朗奇（Jean-Michel Blanquer）稍早向法国第2电视台（France 2）表示：「要展现我们的动员、团结和全国的凝聚力，这绝对重要。」布朗奇号召大家一起挺教师。