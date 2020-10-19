历史教师遭伊斯兰恐怖砍头 凶手或收买学生助定位

法国历史教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）10月16日遭一名车臣伊斯兰恐怖分子砍头事件引发公众愤怒。昨天周日法国多个城市举行大游行，人们向遇难的教师致敬，表示绝不让伊斯兰极端专制势力扼杀法兰西的言论自由与共和国价值观教育。

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昨天周日在全法国多座城市有成千上万人上街参加了集会游行，人们向这名因教历史课被残暴砍头的教师致敬，并向伊斯兰极端势力企图将其宗教置于法兰西共和国原则之上的蛮横做法说不。法国舆论不论左右派，一致谴责这起伊斯兰恐怖暴行。

法国内政部长达曼宁今早宣布，警方正在针对数十人展开调查。截至昨晚，已有11人被临时拘押，其中多数是凶手的亲友，包括他的父母与一名激进伊斯兰运动的伊玛目。

凶手或收买学生通报教师行踪

该案虽是一名车臣人干的，但警方怀疑凶手背后有一堆伊斯兰极端分子操纵。从社交平台极端伊斯兰网民发布的支持凶手言论可见猖獗气象。

据BFMTV网站消息，凶手作案前，在学校门口可能用钱收买了多名学生，让他们通报教师帕蒂的行踪定位。据《世界报》透露和BFMTV证实的消息，一名被临时拘押的未成年人确认了上述说法。

此外，警方仍在仔细研究凶手去行凶的行程路线：他本人没有驾车执照，如何从他居住的Evreux市前往100公里之外的作案地方Yvelines？。消息说，开车至少送他一程的人（很可能是亲属）目前正在受警方问讯。

穆斯林学生和家长控告老师

此外，遇难教师上周一在课堂展示伊斯兰先知漫画之前，曾预告那些不愿看这个漫画的学生可以暂离教室。结果随后有穆斯林学生和家长向校方投诉，指控这名老师在课堂展示淫秽照片，歧视穆斯林学生，制造分裂等等。校方似乎没有站在这名教师一方。

结果，10月16日，法国历史教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）在巴黎北郊孔夫朗－圣奥诺里讷（Conflans-Sainte-Honorine )市街头，遭一名原籍车臣的伊斯兰恐怖分子残忍砍头杀害。据报道，凶手在警方事后找到他时，试图持刀反抗，被当场击毙。

凶手童年时随父母来到法国，其全家以车臣战争难民身份受到法国庇护。目前在法国受庇护的车臣难民人数估计1.5万-2万。