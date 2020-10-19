法国总统府：帕蒂老师的国家悼念活动将于星期三在索邦大学进行

纪念法国历史老师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）的国家悼念活动将于星期三在索邦大学进行。

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塞缪尔·帕蒂生前在巴黎西北郊孔夫朗－圣奥诺里纳（Conflans-Sainte-Honorine )小镇的一所初中教授历史地理学科，今年10月5日，他曾经在一堂有关言论自由的课上，向学生们展示过查理周刊以前刊出的穆罕默德的漫画，他因此于上周五下午五点在他教书的初中附近，被一名18岁的原籍车臣的伊斯兰极端分子当街砍头杀害，终年47岁。法国总统府决定举行国家级悼念活动，向塞缪尔·帕蒂老师致敬。总统府周一表示，相关的国家级悼念活动将于星期三傍晚在索邦大学的校园里举行。

法国总统府同时表示，这一选择是和死者家属商量后做出的，在过去的几个世纪中，索邦大学一直是一个可以自由表达言论和思想的地方，这在今天具有强烈的象征意义。

就塞缪尔·帕蒂老师被当街砍头，法国总理卡斯泰星期一称这是“野蛮的暗杀”。这一事件让全法国上下感到恐惧和震惊，10月18日星期天，全法国多个城市，都进行了集会，向帕蒂老师致敬，向极端伊斯兰主义说不。

另外，法国当局周一继续就帕蒂老师被谋杀，针对伊斯兰运动展开一系列行动。目前，因这一案件被临时拘押的有15人，其中包括4名初中学生，这4名初中生涉嫌受到杀人者的收买，向杀人者指认谁是帕蒂老师。媒体报道说，一名初中生承认被收买，但他说他不知道会是这样的后果。