法国关闭一座清真寺 禁51团体 警方祭骚扰战术

法国政府宣布关闭一个清真寺，禁止数十个伊斯兰激进团体，当局将对激进伊斯兰运动采取骚扰战术，“每天检查20次”，让他们在法国永无安宁之日。警方也正在深挖伊斯兰激进网络，试图捣毁这个盘踞在法兰西身上的毒瘤。

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法国明天周三将在巴黎索邦大学为历史地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）举行国葬，葬礼由法国总统马克龙主持。这名教师因在课堂以查理周刊的伊斯兰先知漫画为例谈论言论自由，而在上周五遭一名车臣伊斯兰恐怖分子砍头杀害。

法国政府宣布与伊斯兰极端势力开战：今天决定在48小时内关闭巴黎东郊Pantin市的一所清真寺。该寺的伊玛目被指传扬极端伊斯兰和仇恨，特别在他的脸书传播车臣凶手残暴砍掉法国历史教师头颅的视频。

法国内政部长达曼宁（Gerald Darmanin）说，目前查到51个伊斯兰协会与杀害教师帕蒂的伊斯兰运动有关联，这些协会都将被禁止。他承诺会持续骚扰极端伊斯兰组织。据一个接近内政部长的消息透露，警方将频繁检查这个极端伊斯兰运动的个人和团体，每天平均检查20次，让他们不得安宁，直到把整个系统破坏掉。

周一，警方针对伊斯兰极端运动的个人和组织，采取了34项行动。截至昨晚，仍有15人被临时拘押，其中包括4名中学生，他们中有人承认曾接受凶手提供的钱，指认那名历史教师。警方希望通过讯问这些人，挖到更多幕后操纵着或帮凶。

历史地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）上周五在巴黎北郊他授课的学校附近被伊斯兰恐怖分子凶残砍头杀害。据法国内政部长达曼宁表示，帕蒂老师被一个“伊斯兰追杀令”（fatwa）锁定，发布这个死刑令的是一名学生的家长和一名伊玛目。这两人目前都被警方拘押。帕蒂教师在课堂讲言论自由时，让学生们看了查理周刊对伊斯兰先知的漫画。