法国新冠疫情：单日新增死亡人数达到163人，重症人数大幅上升

法国新冠疫情继续恶化，法国政府密切关注的指标—需要进入急救室抢救的重症病人人数大幅上升。

广告 继续浏览后续

根据法国公共卫生局10月20日星期二下午公布的数字，最近24小时内，新增死亡人数达到163人。24小时内，新增的需要进入急救室抢救的病人人数为278人。这样，截止到星期二下午，全法国范围内，共有2168人因为感染新冠病毒而进入急救室抢救。

法新社的报道指出，需要进入急救室抢救的重症人数在19日星期一跨过了2000人大关，自今年5月中旬以来，法国的重症新冠患者一直都没有超过2000人。

在法国第一波新冠疫情高峰期的4月份，法国的重症患者曾经超过7000人，后来，这一数字一直在下降，但是，自7月底以来，这一数字就一直在稳步上升。

大巴黎地区的局势最让人担忧，大巴黎地区的重症患者达到661人。

法国卫生部长维兰上星期四表示，全法国共有5800个急救床位。

另外，星期二下午宣布的单日新增死亡人数为163，星期一的单日新增死亡人数是146，单日新增死亡人数也是5月中旬以来的新高。自疫情爆发以来，法国的总死亡人数为3万3千885人。

此外，星期二下午宣布的检测阳性率为13.6%，而在9月初的时候，这一数字还只有4.5%。