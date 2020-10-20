脸书推特等被指传播伊斯兰仇恨  20多万举报视而不见

脸书推特等社交平台成为伊斯兰运动散播仇恨的乐园与青少年转向激进的课堂。伊斯兰极端势力针对法国教师帕蒂的视频在脸书流传。有些视频被举报20多万次，后台也不管。法国公民事物次长今天会见多家社交平台驻法代表，共商如何应对网络伊斯兰主义的扩散。

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法国历史地理教师萨缪尔-帕蒂（Samuel Paty）因授课展示伊斯兰先知漫画，讲述言论自由价值观，而被一名车臣伊斯兰恐怖分子砍头杀害。随后，社交平台因放纵激进伊斯兰势力散布仇恨，而成为众矢之的。

据法国媒体BFMTV报道，在脸书和推特等社交平台，有些伊斯兰激进分子传播仇恨的视频，遭20多万次举报，后台都视而不见。

伊斯兰极端分子充分利用法国的法治与言论自由传播伊斯兰极端主义和仇恨。这股势力试图利用法国不肯违背自己的价值观，而逐步扩大伊斯兰的影响力，逐步蚕食法兰西价值观和共和国原则，让人们在恐惧中，向伊斯兰的“规矩”屈服，最终完全毁掉法国世俗社会的民主和自由。

法国政府负责公民事物的次长齐亚帕Marlène Schiappa 今天10月20日在巴黎会见脸书，推特，Tiktok和Snapchat等社交平台驻法代表，与他们磋商共同应对网络伊斯兰主义的扩散。

法国公民次长齐亚帕今早在法国卢森堡电台说，我想让这些社交平台负起他们应负的责任，（在他们的平台）清除仇恨内容。她说，帕蒂教师的凶手就是受伊斯兰主义意识形态的影响。而这个意识形态很多时候是通过社交网络传播的。她表示，一大票年轻人并非在清真寺或遇到什么人或在监狱里变成激进（伊斯兰分子）的，而是独自一人，在他们的房间里，在手机屏幕前转变的。

法国历史教师塞缪尔-帕蒂10月16日在巴黎北郊他教书的城市Conflans-Sait-Honorine遭一名18岁车臣伊斯兰恐怖分子残忍砍头杀害。伊斯兰极端势力仇恨这名教师的视频被放到社交网站流传，包括巴黎东郊Pantin市清真寺的伊玛目在他的脸书上向他的1500名追随者转了这段视频。

今天，一些正常伊斯兰宗教领导人在遇害的法国历史教师帕蒂的学校前为他祷告。明天周三法国将在巴黎索邦大学为遇害教师萨缪尔-帕蒂举行国葬。马克龙总统将主持葬礼。