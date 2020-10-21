法国今晚在索邦大学为遭伊斯兰分子砍头的教师举行国葬

法国今晚10月21日在巴黎索邦大学为遭伊斯兰分子砍头杀害的历史教师萨缪尔-帕蒂（Samuel-Paty）举行国葬。法新社说，葬礼选在这里是因为古老的索邦大学是启蒙精神与教学精神的象征场所。

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葬礼定于今晚19点30分在巴黎索邦Sorbonne大学院内举行。将有400人到场参加葬礼，当中包括100多名大巴黎地区的中学生。总统马克龙将在葬礼上发表讲话。

同时，7名嫌疑人今天从临时拘押转入司法程序，由一名反恐法官负责审理。在这7人当中，有一名学生的父亲。此人在历史教师帕蒂10月5日在课堂展示伊斯兰先知漫画，讲述言论自由价值观之后，在网上发动穆斯林对他采取行动。

目前仍有16人被临时拘押，包括5名学生，他们涉嫌接受凶手的钱，协助凶手定位指认帕蒂教师。

47岁的历史教师帕蒂，10月16日在巴黎北郊他授课的学校附近，遭一名18岁车臣伊斯兰恐怖分子砍头杀害。他留下一名5岁的儿子。

那名凶手已被击毙。他来自一个车臣难民家庭。10多年前，法国接纳了他全家，为他们和上万名逃避战争的车臣穆斯林提供庇护。

这个喝法国奶长大的伊斯兰极端分子以极度凶残的方式杀害历史教师帕蒂事件，激怒了法国民众。舆论对伊斯兰极端势力在法国扎根和壮大深感不安。

有专家指出，极端伊斯兰价值观从本质上与法兰西共和国价值观水火不容，而现在极端伊斯兰已经进入法国的学校。法国也有越来越多的声音呼吁当局，政界，社会，不要再“天真”下去。

但是，法国人坚决捍卫的法治和包括言论自由在内的共和国价值观，早已被伊斯兰极端势力用来作为破坏法兰西共和原则的工具。这个悖论考验着法国人的智慧。