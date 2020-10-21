马克龙向萨缪尔·帕蒂老师致敬，称他是法兰西共和国“静静的英雄”

马克龙在索邦大学为萨缪尔·帕蒂举行国家悼念活动。

周三晚上19点30分，在位于巴黎5区的索邦大学的历史校园内，法国总统马克龙主持了国家悼念仪式，纪念上星期五被伊斯兰恐怖分子杀害的中学历史老师萨缪尔·帕蒂。马克龙称萨缪尔·帕蒂老师是法兰西共和国“静静的英雄”，是“法兰西共和国的面容”。

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参加悼念仪式的有法国国民议会议长，法国参议院议长，政府内阁全体成员以及包括巴黎市长伊达尔戈女士、前法国总统奥朗德在内的重要人士。

萨缪尔·帕蒂终年47岁，是一名5岁小男孩的父亲。法国政界要人面对萨缪尔·帕蒂老师的棺材和遗像，对萨缪尔·帕蒂老师表达了敬意。

法国总统马克龙在发言中表示，萨缪尔·帕蒂老师被杀，是因为“他体现了每天在教室里重生的共和国，体现了在学校里得以传播和永续下去的自由”。

法国总统在发言中还表示，“萨缪尔·帕蒂被杀，是因为伊斯兰主义者希望毁掉我们的未来，（我们）要让他们知道，有像萨缪尔·帕蒂这样的静静的英雄，他们是永远达不到目的的。”

马克龙还说，“萨缪尔·帕蒂星期五成为了法兰西共和国的面容，成为了我们粉碎恐怖分子、减少伊斯兰主义者、在我们国家像自由公民社团一样生活的愿望的面容”。