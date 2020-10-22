民调：八成法国人认为伊斯兰已向法兰西共和国宣战

法国１０月２１日在索邦大学为惨遭伊斯兰暴徒砍头杀害的历史教师萨缪尔－帕蒂举行国葬。马克龙指出，伊斯兰分子要拿走法国的未来，但有像帕蒂教师这样的英雄，他们不能得逞。１项民调显示７９％的法国人认为，伊斯兰已经向法兰西共和国宣战。

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历史教师萨缪尔－帕蒂因在课堂讲授言论自由展示伊斯兰先知漫画遇害，成为法兰西共和国价值的象征人物。在法国教师被认为是传承法兰西共和国价值观的人，而学校代表着法国的未来。所以，法国总统马克龙昨晚在帕蒂教师的葬礼上表示，伊斯兰分子想拿走我们的未来，但他们知道，像萨缪尔－帕蒂老师这样的“冷静的英雄”在那里，他们就达不到目的。

民调：伊斯兰向法国宣战

在历史教师教师萨缪尔－帕蒂上周五被杀后，据法国《观点周刊》今天１０月22日引述民调显示，８７％的法国人认为法国非宗教世俗原则处于危险中，７９％的受调者认为伊斯兰已向法兰西共和国宣战。

这个民调是民调机构Ifop受两家法媒“是新闻”（CNews）和“南方电台”（Sud Radio ）的委托做的。其中还包括７８％的受调者认为，教师为解释言论自由的各种方式，而向学生们展示讽刺宗教漫画，是正当合理的。７６％的受调者认为，在发生事件时，教师们没有得到其上级的足够支持。

在打击伊斯兰主义方面，４４％的受调者信任法国极右翼国民联盟主席马琳－勒庞；只有４０％的人对马克龙和他的政府有信心。

还有７６％的受调者主张取缔已被法国当局盯上的伊斯兰激进团体CCIF（法国反伊斯兰恐惧症团体）。