法国新冠确诊总数超过100万大关

法国单日新增新冠确诊病例突破4万例；确诊总数突破百万心理大关。总理让·卡斯泰23日表示：法国和欧洲已经面临第二波疫情的冲击。总统马克龙当天前往2月疫情爆发地瓦兹河谷省（Val-d'Oise 95）一家医院视察。马克龙表示：扩大宵禁范围是无奈之举，但希望大家携手抗疫。

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见过医护人员之后，法国总统马克龙表示：在我们所处的阶段，鉴于每天的感染数量，我们别无选择，只能尽可能减少我们的社交生活。总统还表示：不采取一些硬性措施，我们很难保护同胞；也很难保住法国的医疗体制。

最新单日新增新冠感染病例确切数字为42032人；从今年3月起，总体感染人数过百万，为1041075人。每天死亡人数从前两天的150人左右升至23日的298人。死亡总数为34508人。

马克龙对媒体表示，宵禁范围扩大这是无奈之举。

有记者问：全法国有没有第二次全面禁足的可能？总统回答说，现在还很难做出抉择。目前需要等到下个星期中看疫情控制的情况来定。总统还表示：不论怎么说，我们大家要做好和疫情“共存”到2021年夏季的准备。

法国总理卡斯泰说，继17日开始在法兰西岛大区等地实施宵禁后，政府决定自24日零时起扩大宵禁地区范围，将另对新增38个省和法属波利尼西亚海外属地实施为期6周的宵禁，每日21时到次日6时禁止出门，特殊原因出行需携带“准行证”。从即日起，法国已经有54个省在实施宵禁。

法国政府疫情危机科学家顾问小组成员、新兴疾病流行病学专家冯达奈（Arnaud Fontanet）在BFM电视台说：疫情传播速度比今年3月要快。但法国没有发现病毒变异的情况。

他还对记者表示：最行政法院已经确认了“宵禁”不违反基本自由。一些酒吧和餐馆状告政府实施宵禁侵害了他们自由。原告均被驳回。

法国政府疫情危机科学家顾问小组成员还表示：政府目前做的一切都是为了避免第二次全面禁足。

法国新的追踪者软件TousAntiCovid于10月22日正式推出。主管数码工作的国务秘书德里克·奥在记者会上呼吁大家积极下载，并表示自己“已经下载”。他强调，只有数百万的法国人下载使用，这个软件才能发挥作用。

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日在线上记者会指出：“未来几个月将非常艰难，部分国家处于危险的道路上。”谭德塞提及：“有太多国家新冠病例呈指数性成长，现正导致医院和加护病房容量接近或已经饱和。”