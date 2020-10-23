 访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
宵禁

法国新冠确诊总数超过100万大关

发表时间：

au 23 octobre 2020, 15.008 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2441 en réanimation
au 23 octobre 2020, 15.008 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2441 en réanimation © AFP
作者： 法广
7 分钟

法国单日新增新冠确诊病例突破4万例；确诊总数突破百万心理大关。总理让·卡斯泰23日表示：法国和欧洲已经面临第二波疫情的冲击。总统马克龙当天前往2月疫情爆发地瓦兹河谷省（Val-d'Oise 95）一家医院视察。马克龙表示：扩大宵禁范围是无奈之举，但希望大家携手抗疫。

广告

见过医护人员之后，法国总统马克龙表示：在我们所处的阶段，鉴于每天的感染数量，我们别无选择，只能尽可能减少我们的社交生活。总统还表示：不采取一些硬性措施，我们很难保护同胞；也很难保住法国的医疗体制。

 

最新单日新增新冠感染病例确切数字为42032人；从今年3月起，总体感染人数过百万，为1041075人。每天死亡人数从前两天的150人左右升至23日的298人。死亡总数为34508人。

马克龙对媒体表示，宵禁范围扩大这是无奈之举。

有记者问：全法国有没有第二次全面禁足的可能？总统回答说，现在还很难做出抉择。目前需要等到下个星期中看疫情控制的情况来定。总统还表示：不论怎么说，我们大家要做好和疫情“共存”到2021年夏季的准备。

法国总理卡斯泰说，继17日开始在法兰西岛大区等地实施宵禁后，政府决定自24日零时起扩大宵禁地区范围，将另对新增38个省和法属波利尼西亚海外属地实施为期6周的宵禁，每日21时到次日6时禁止出门，特殊原因出行需携带“准行证”。从即日起，法国已经有54个省在实施宵禁。

法国政府疫情危机科学家顾问小组成员、新兴疾病流行病学专家冯达奈（Arnaud Fontanet）在BFM电视台说：疫情传播速度比今年3月要快。但法国没有发现病毒变异的情况。

他还对记者表示：最行政法院已经确认了“宵禁”不违反基本自由。一些酒吧和餐馆状告政府实施宵禁侵害了他们自由。原告均被驳回。

法国政府疫情危机科学家顾问小组成员还表示：政府目前做的一切都是为了避免第二次全面禁足。

法国新的追踪者软件TousAntiCovid于10月22日正式推出。主管数码工作的国务秘书德里克·奥在记者会上呼吁大家积极下载，并表示自己“已经下载”。他强调，只有数百万的法国人下载使用，这个软件才能发挥作用。

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日在线上记者会指出：“未来几个月将非常艰难，部分国家处于危险的道路上。”谭德塞提及：“有太多国家新冠病例呈指数性成长，现正导致医院和加护病房容量接近或已经饱和。”

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。